Зеленський розпочав візит до Румунії та Франції для обговорення підтримки України

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 березня, прибув із візитом до Бухареста.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров у коментарі Укрінформу.

Він розповів, що у рамках візиту Зеленський зустрінеться з президентом Румунії Нікушором Даном і премʼєр-міністром Іліє Боложаном.

Президент України також відвідає у Румунії центр підготовки пілотів винищувачів F-16.

Після візиту до Румунії глава держави вирушить до Франції.

Раніше французький телеканал BFMTV повідомив, що Зеленський у п’ятницю, 13 березня, зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

За даними телеканалу, лідери обговорять поточну ситуацію, підтримку Франції та європейських партнерів в обороні України, а також засоби посилення тиску на росію, зокрема протидію її тіньовому флоту.

Крім того, Зеленський та Макрон обговорять "умови справедливого і тривалого миру та підіб'ють підсумки щодо зобов’язань, взятих у рамках коаліції рішучих щодо гарантій безпеки".