У Португалії заявили про масштабну кібератаку проти користувачів WhatsApp і Signal
Національна розвідка Португалії закликала до підвищеної пильності через глобальну кампанію хакерів, спрямовану на отримання доступу до облікових записів важливих посадовців у WhatsApp і Signal.
Про це повідомляє Reuters.
У рідкісній заяві португальська розвідка SIS закликала користувачів WhatsApp і Signal до особливої пильності, попередивши, що "підтримувані іноземною державою хакери" ведуть глобальну кампанію у спробах зламати облікові записи урядовців, дипломатів та військових.
"Ціллю є посадовці уряду, дипломати, військові, а також представники громадянського суспільства з доступом до важливої інформації з Португалії і країн-союзників", – попередили у SIS.
У заяві не стали називати державного суб’єкта, який може стояти за кампанією.