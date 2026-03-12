У Португалії заявили про масштабну кібератаку проти користувачів WhatsApp і Signal

Ціллю є посадовці уряду.

Національна розвідка Португалії закликала до підвищеної пильності через глобальну кампанію хакерів, спрямовану на отримання доступу до облікових записів важливих посадовців у WhatsApp і Signal.

Про це повідомляє Reuters.

У рідкісній заяві португальська розвідка SIS закликала користувачів WhatsApp і Signal до особливої пильності, попередивши, що "підтримувані іноземною державою хакери" ведуть глобальну кампанію у спробах зламати облікові записи урядовців, дипломатів та військових.

"Ціллю є посадовці уряду, дипломати, військові, а також представники громадянського суспільства з доступом до важливої інформації з Португалії і країн-союзників", – попередили у SIS.

У заяві не стали називати державного суб’єкта, який може стояти за кампанією.