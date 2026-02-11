В росії повністю заблокували WhatsApp

Роскомнадзор аналогічним способом заблокував відеохостинг YouTube.

Домен месенджера WhatsApp був видалений із DNS-серверів Роскомнадзору, що фактично повністю закриває доступ до сервісу на території росії.

Раніше, 10 лютого, Роскомнадзор аналогічним способом заблокував відеохостинг YouTube. Як пояснив експерт телеком-ринку Олексій Учакін у коментарі РБК, видалення з DNS-серверів означає, що відомство звільняє ресурси для уповільнення Telegram. Роскомнадзору не вистачає ресурсів, щоб одночасно обмежувати доступ до кількох великих сервісів.

"Це економія ресурсів. Оскільки всі провайдери зобов’язані використовувати національну систему доменних імен, тобто DNS-сервери під контролем Роскомнадзору, ми отримуємо грубий, але відносно надійний «вимикач» YouTube на території росії. Хоча навіть така міра не закриває всі лазівки для обходу блокувань", — зазначив Учакін.

WhatsApp, як і YouTube, блокується за допомогою технології "суверенного Рунету". Месенджер видалили з Національної системи доменних імен (НСДІ), яку впровадили ще у 2021 році після ухвалення закону про "суверенний Рунет".

З НСДІ видалили домени whatsapp.com та web.whatsapp.com, тоді як технічний домен whatsapp.net і домен для швидких посилань wa.me залишаються у списку системи. Тепер доступ до месенджера можливий лише через VPN.