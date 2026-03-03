Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Bloomberg: москва знала про удари по Ірану, але не втрутилася

03 березня 2026, 19:12
Bloomberg: москва знала про удари по Ірану, але не втрутилася
Фото: REUTERS
Водночас москва обмежилася заявами із критикою дій США та Ізраїлю, але не продемонструвала практичної підтримки Ірану.

росія була обізнана про підготовку операції США та Ізраїлю проти Ірану, але не вжила жодних реальних кроків для підтримки Тегерана.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел, ізраїльські представники за кілька тижнів до початку операції натякали російській стороні на серйозність своїх намірів. Водночас москва обмежилася заявами із критикою дій США та Ізраїлю, але не продемонструвала практичної підтримки Ірану.

Аналітики зазначають, що можливості росії впливати на ситуацію обмежені. Попри підписання у січні 2025 року між путіним та президентом Ірану Масудом Пезешкіаном пакту про стратегічну співпрацю, документ не передбачає положень про взаємну оборону — на відміну від угод із іншими партнерами москви.

Після попередніх атак на іранські об’єкти путін заявляв, що Тегеран не звертався до росії по військову допомогу. Крім того, за оцінками експертів, рф не має достатніх ресурсів для активного втручання: п’ятий рік війни проти України виснажив її запаси озброєння, а невдачі російських систем ППО, зокрема С-300, під час відбиття ударів стали ударом по іміджу російської військової техніки.

Водночас кремль зацікавлений у збереженні контактів зі США для просування власних інтересів у контексті війни проти України, що, ймовірно, також стримує москву від жорстких публічних заяв проти Вашингтона.

Експерти вказують, що ескалація на Близькому Сході може мати для росії подвійний ефект. З одного боку, удари США по суверенній державі без мандата ООН використовуються москвою як аргумент у власних наративах щодо війни проти України. З іншого — конфлікт у регіоні відволікає увагу та ресурси Заходу, зокрема постачання озброєнь, які можуть переорієнтовуватися на Близький Схід замість України.

РосіяСШАІзраїльІранВладімір Путін

