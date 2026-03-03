Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський: Київ готовий до обміну ППО з країнами Близького Сходу

03 березня 2026, 18:56
Зеленський: Київ готовий до обміну ППО з країнами Близького Сходу
Фото: Зеленський / Telegram
Також Україна може відправити операторів дронів, але з однією умовою.

Президент Володимир Зеленський заявив, Україна може передати країнами Близького Сходу перехоплювачі “Шахедів” в обмін на ракети до систем Patriot (PAC-3). Такі рішення залежатимуть від роботи команд і конкретних домовленостей, сказав він журналістам.

За його словами, у них є ракети PAC-3 до систем ППО Patriot, але для захисту від сотень "Шахедів" "це непрацююча модель".

Водночас глава держави нагадав, що Україні не вистачає ракет до Patriot.

"Так, наприклад, якщо ми говоримо про зброю під час війни, з якою у нас дефіцит, то це ракети PAC-3, і якщо вони нам їх дадуть, ми дамо їм перехоплювачі. Це рівноцінний обмін. Безумовно, ми це зробимо. І, ну, якщо зараз команди будуть працювати, подивимось на результат", — наголосив президент.

Зеленський зазначив, що постійно контактує з представниками країн Близького Сходу, і вони зацікавлені в українському досвіді протидії ракетним та дроновим ударам. Він наголосив, що Україна готова ділитися експертизою, проводити навчання, але не може передавати озброєння.

"Якщо лідерам Близького Сходу вдасться домовитись з путіним, вони в хороших економічних відносинах, як мінімум економічних, домовляться з ними про припинення вогню, тоді ті хлопці, які сьогодні захищають наше небо, можуть поїхати і захистити або навчити, як захиститися від іранських атак. А якщо у нас летять ракети, ну, при всій повазі, ми тут і ми будемо захищати нашу державу", — констатував Володимир Зеленський.

війнаБлизький СхідППОшахедиВолодимир Зеленський

