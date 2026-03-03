Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп назвав припинення війни в Україні пріоритетом і прокоментував ситуацію на Близькому Сході

03 березня 2026, 21:34
Фото: ria.ru
Американський президент розкритикував попередні рішення щодо постачання озброєнь Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення війни між росією та Україною залишається одним із головних пріоритетів його політики.

Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі. За його словами, питання України та рф перебуває у верхній частині списку пріоритетів, і він сподівається на досягнення мирного врегулювання. Трамп також зазначив, що іноді покладає відповідальність на обидві сторони конфлікту.

Американський президент розкритикував попередні рішення щодо постачання озброєнь Україні, заявивши, що США передали значну кількість боєприпасів безкоштовно. Він наголосив, що ці запаси могли бути продані іншим країнам, зокрема на Близький Схід. За його словами, якщо б він ухвалював такі рішення, за поставки мали б платити, наприклад, держави Європейського Союзу. Водночас Трамп підкреслив, що США мають достатні та навіть “необмежені” запаси боєприпасів середнього й високого рівня, а стан американських збройних сил він вважає “чудовим”.

Окремо Трамп прокоментував ситуацію на Близькому Сході, де після спільних ударів США та Ізраїлю по іранських об’єктах загострилася ескалація. У відповідь Іран атакував американські бази в регіоні, що призвело до значного скорочення судноплавства. За його словами, найгіршим сценарієм для Ірану стало б прихід до влади керівництва, яке повторювало б помилки нинішнього режиму. Президент США наголосив, що хотів би бачити в Ірані владу, яка поверне країну народу, та застеріг іранців від участі в протестах під час бомбардувань. Він також прокоментував можливу роль Рези Пахлаві, зазначивши, що той виглядає прийнятним кандидатом, але, на його думку, керувати країною мав би хтось із тих, хто нині проживає в самому Ірані.

