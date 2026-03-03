Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС шукає рішення для захисту постачання ППО Україні на тлі ескалації на Близькому Сході

03 березня 2026, 21:57
ЄС шукає рішення для захисту постачання ППО Україні на тлі ескалації на Близькому Сході
У ЄС вже працюють над тим, як гарантувати безперебійне постачання ракет Україні.

Євросоюз шукає рішення, щоб мінімізувати вплив ескалації на Близькому Сході на постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, ситуація навколо Ірану може позначитися на глобальних поставках ракет для систем ППО та спричинити затримки у забезпеченні України необхідним озброєнням. Кубілюс зазначив, що ракети активно використовуються США, Ізраїлем та країнами Близького Сходу, а обсяги виробництва американських ракет Patriot становлять близько 700 одиниць на рік, що обмежує можливості швидкого нарощування поставок.

Він наголосив, що у ЄС вже працюють над тим, як гарантувати безперебійне постачання ракет Україні. Цього тижня єврокомісар планує розпочати так званий ракетний тур — відвідати європейські підприємства-виробники, щоб прискорити передачу озброєння.

Кубілюс також визнав, що Європа не виробляє ракети до систем Patriot, що ускладнює швидке розв’язання проблеми. Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що тривала та інтенсивна війна на Близькому Сході може вплинути на обсяги допомоги Україні в частині ППО.

Генсек НАТО Марк Рютте закликав союзників не зменшувати підтримку України на тлі зростання напруженості в регіоні. Водночас президент США Дональд Трамп заявляв про високий рівень запасів боєприпасів у США, хоча визнав, що вони не повністю відповідають його очікуванням, і критикував попередню адміністрацію за значні поставки озброєнь Україні.

війнаБлизький СхідЄвросоюзППОозброєння

