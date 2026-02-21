Хакери розкрили роль білорусі в російських атаках на Україну

Операція тривала з середини 2025 року до початку 2026 року.

Українські хакери аналітичного кіберцентру Fenix понад шість місяців приховано відстежували діяльність російських операторів ударних безпілотників і зібрали докази використання території білорусі для атак проти України.

Про це повідомляють InformNapalm та українські медіа з посиланням на розслідування.

Під час операції кіберфахівці зламували акаунти десятків російських військових і отримали доступ до систем моніторингу, які використовують оператори дронів. Зібрану інформацію передавали Силам оборони України, що допомагало коригувати протидію російським атакам безпілотників, а також покращувати розвідувальні дані щодо маршрутів польоту та бойових завдань дронів.

Операція тривала з середини 2025 року до початку 2026 року. У цей період українські військові змогли завдати низку ударів по російських пунктах управління та місцях запуску дронів, а також по позиціях окремих російських підрозділів, що діяли на окупованих територіях України та в росії.

Кіберфахівці встановили, що російські військові активно використовували цивільну інфраструктуру білорусі для забезпечення стабільного сигналу управління безпілотниками. Це дозволяло завдавати ударів по північних та західних регіонах України, зокрема по енергетичних об’єктах і залізничній інфраструктурі.

Крім того, у другій половині 2025 року на території білорусі було розгорнуто систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Це посилило можливості російської армії щодо ведення повітряних атак.

Оперативна інформація також передавалася міжнародним партнерам України. Зокрема, повідомлялося, що заліт російських дронів до Польщі міг бути тестуванням нової тактики використання цивільних мереж зв’язку для військових цілей і подальшого планування атак на логістичні маршрути постачання західної військової допомоги Україні.

Зазначається, що ця операція не передбачала повного контролю над системами противника — українські хакери лише спостерігали за діями операторів і передавали інформацію для підвищення ефективності оборонних дій.

Кібероперація стала однією з причин запровадження нових санкцій України проти керівництва білорусі.