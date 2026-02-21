Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Хакери розкрили роль білорусі в російських атаках на Україну

21 лютого 2026, 14:05
Хакери розкрили роль білорусі в російських атаках на Україну
Операція тривала з середини 2025 року до початку 2026 року.

Українські хакери аналітичного кіберцентру Fenix понад шість місяців приховано відстежували діяльність російських операторів ударних безпілотників і зібрали докази використання території білорусі для атак проти України.

Про це повідомляють InformNapalm та українські медіа з посиланням на розслідування.

Під час операції кіберфахівці зламували акаунти десятків російських військових і отримали доступ до систем моніторингу, які використовують оператори дронів. Зібрану інформацію передавали Силам оборони України, що допомагало коригувати протидію російським атакам безпілотників, а також покращувати розвідувальні дані щодо маршрутів польоту та бойових завдань дронів.

Операція тривала з середини 2025 року до початку 2026 року. У цей період українські військові змогли завдати низку ударів по російських пунктах управління та місцях запуску дронів, а також по позиціях окремих російських підрозділів, що діяли на окупованих територіях України та в росії.

Кіберфахівці встановили, що російські військові активно використовували цивільну інфраструктуру білорусі для забезпечення стабільного сигналу управління безпілотниками. Це дозволяло завдавати ударів по північних та західних регіонах України, зокрема по енергетичних об’єктах і залізничній інфраструктурі.

Крім того, у другій половині 2025 року на території білорусі було розгорнуто систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Це посилило можливості російської армії щодо ведення повітряних атак.

Оперативна інформація також передавалася міжнародним партнерам України. Зокрема, повідомлялося, що заліт російських дронів до Польщі міг бути тестуванням нової тактики використання цивільних мереж зв’язку для військових цілей і подальшого планування атак на логістичні маршрути постачання західної військової допомоги Україні.

Зазначається, що ця операція не передбачала повного контролю над системами противника — українські хакери лише спостерігали за діями операторів і передавали інформацію для підвищення ефективності оборонних дій.

Кібероперація стала однією з причин запровадження нових санкцій України проти керівництва білорусі.

хакеривійнаОлександр ЛукашенкоБілорусьдрони

Останні матеріали

Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється