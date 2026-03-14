Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

14 березня 2026, 14:33
Посольство США в Іраку під атакою ракет
Ракета влучила на територію комплексу в Багдаді, є пожежа, інформації про постраждалих немає.

У Багдаді ракета влучила у вертолітний майданчик на території посольства США, спричинивши пожежу та стовп диму над дипломатичним комплексом.

Про це пише Associated Press з посиланням на іракські сили безпеки. На відео видно, як над територією місії піднімається дим.

Комплекс посольства США в Багдаді - один із найбільших дипломатичних об’єктів США у світі і неодноразово ставав мішенню ракетних атак і ударів безпілотників, пов’язаних із іранськими воєнізованими угрупованнями.

На момент публікації посольство не коментувало інцидент. Напередодні дипмісія підвищила рівень попередження щодо безпеки в Іраку до четвертого рівня, наголошуючи на загрозах від Ірану та пов’язаних з ним ополченців.

Раніше Ірак став ареною конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, де Тегеран завдає ударів по американських базах та інфраструктурі, пов’язаній з США.

Нещодавно ми інформували, що в Осло пролунав вибух біля посольства США.

 

СШАІранІракпосольство

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється