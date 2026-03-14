Посольство США в Іраку під атакою ракет
У Багдаді ракета влучила у вертолітний майданчик на території посольства США, спричинивши пожежу та стовп диму над дипломатичним комплексом.
Про це пише Associated Press з посиланням на іракські сили безпеки. На відео видно, як над територією місії піднімається дим.
Комплекс посольства США в Багдаді - один із найбільших дипломатичних об’єктів США у світі і неодноразово ставав мішенню ракетних атак і ударів безпілотників, пов’язаних із іранськими воєнізованими угрупованнями.
На момент публікації посольство не коментувало інцидент. Напередодні дипмісія підвищила рівень попередження щодо безпеки в Іраку до четвертого рівня, наголошуючи на загрозах від Ірану та пов’язаних з ним ополченців.
Раніше Ірак став ареною конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, де Тегеран завдає ударів по американських базах та інфраструктурі, пов’язаній з США.
