Посольство США в Іраку під атакою ракет

У Багдаді ракета влучила у вертолітний майданчик на території посольства США, спричинивши пожежу та стовп диму над дипломатичним комплексом.

Про це пише Associated Press з посиланням на іракські сили безпеки. На відео видно, як над територією місії піднімається дим.

Комплекс посольства США в Багдаді - один із найбільших дипломатичних об’єктів США у світі і неодноразово ставав мішенню ракетних атак і ударів безпілотників, пов’язаних із іранськими воєнізованими угрупованнями.

На момент публікації посольство не коментувало інцидент. Напередодні дипмісія підвищила рівень попередження щодо безпеки в Іраку до четвертого рівня, наголошуючи на загрозах від Ірану та пов’язаних з ним ополченців.

Раніше Ірак став ареною конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, де Тегеран завдає ударів по американських базах та інфраструктурі, пов’язаній з США.

