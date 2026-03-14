Грецький танкер атакували біля Новоросійська

14 березня 2026, 13:11
Судно отримало незначні пошкодження, екіпаж не постраждав.

Грецький танкер MARAN HOMER повідомив про атаку невідомого об’єкта 14 морських миль від порту Новоросійськ у Чорному морі, коли судно дрейфувало в очікуванні заходу до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними Maran Tankers Management Inc., пошкодження судна незначні: постраждала лише палуба та обладнання, екіпаж із 24 осіб (10 греків) не постраждав. Танкер був порожнім, забруднення моря не сталося.

Міністр судноплавства Греції Вассіліс Кікіліас назвав інцидент частиною тиску в регіоні, пов’язаного з рішенням США про часткове дозволене транспортування російської нафти на один місяць. Екіпаж перебуває під постійним зв’язком із грецькими властями.

Судно вирушило з Салонік і прямує до Новоросійська. Ліцензія США, видана 12 березня, дозволяє тимчасово продавати російську нафту та нафтопродукти до 11 квітня.

Крім того, вчора Швеція зупинила ще один танкер із санкційного списку ЄС.

 

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
