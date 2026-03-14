Грецький танкер атакували біля Новоросійська

Судно отримало незначні пошкодження, екіпаж не постраждав.

Грецький танкер MARAN HOMER повідомив про атаку невідомого об’єкта 14 морських миль від порту Новоросійськ у Чорному морі, коли судно дрейфувало в очікуванні заходу до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними Maran Tankers Management Inc., пошкодження судна незначні: постраждала лише палуба та обладнання, екіпаж із 24 осіб (10 греків) не постраждав. Танкер був порожнім, забруднення моря не сталося.

Міністр судноплавства Греції Вассіліс Кікіліас назвав інцидент частиною тиску в регіоні, пов’язаного з рішенням США про часткове дозволене транспортування російської нафти на один місяць. Екіпаж перебуває під постійним зв’язком із грецькими властями.

Судно вирушило з Салонік і прямує до Новоросійська. Ліцензія США, видана 12 березня, дозволяє тимчасово продавати російську нафту та нафтопродукти до 11 квітня.

Крім того, вчора Швеція зупинила ще один танкер із санкційного списку ЄС.