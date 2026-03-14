Польща підняла винищувачі через атаку рф

Авіацію задіяли під час масованого удару по Україні.

Сьогодні, 14 березня, військові Польща підняли авіацію через масовану ракетно-дронову атаку росія по Україна.

Про це Оперативне командування Збройних сил Польщі написало у X (Twitter).

За даними військових, у зв’язку з активністю російської дальньої авіації, яка завдавала ударів по Україні, у польському повітряному просторі розпочали операції польські та союзні літаки.

Відповідно до процедур було піднято чергові пари винищувачів, задіяно літаки раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан найвищої готовності.

У командуванні наголосили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору країни, зокрема в районах, що межують із зоною бойових дій.

Приблизно через три години після початку операцій польські військові повідомили про їх завершення.

Раніше системи протиповітряної оборони Польщі вже переводили у підвищену готовність під час масованих російських атак на Україну.

Нагадаємо, в ніч на суботу через ракетно-дронову атаку рф є загиблі та десятки постраждалих.