Удар росії по Києву та області: що відомо
У ніч на 14 березня росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київська область. Внаслідок ударів загинули чотири людини, ще щонайменше 15 дістали поранення.
Про це повідомили начальник Київської ОВА Микола Калашник і Національна поліція.
За даними ОВА, у Броварський район загинули двоє людей. Там пошкоджені будівля гуртожитку, виробничі та складські приміщення.
У Броварах поранення дістали восьмеро людей - усіх госпіталізували.
Наслідки обстрілу зафіксовані також у кількох інших районах області:
у Обухівський район пошкоджено технічне приміщення багатоповерхівки, поруч загорілися автомобілі;
у Бучанський район через влучання виникла пожежа в приватному будинку;
у Вишгородський район загорілися складські приміщення та пошкоджено багатоквартирний будинок.
Станом на ранок у Вишгородському районі загинув чоловік, ще двох людей госпіталізували.
За словами Калашника, троє постраждалих перебувають у важкому стані, двом проводять операції. Інформація про наслідки атаки продовжує надходити, і кількість поранених може зрости.
За попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили або подавили 460 повітряних цілей — 58 ракет та 402 дрони.
Водночас зафіксовано влучання 6 ракет і 28 безпілотників у 11 локаціях. Ще у семи місцях зафіксовано падіння уламків збитих дронів.