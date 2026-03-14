Удар росії по Києву та області: що відомо

14 березня 2026, 09:12
Удар росії по Києву та області: що відомо
Фото з відкритих джерел
Через ракетно-дронову атаку є загиблі та десятки постраждалих.

У ніч на 14 березня росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київська область. Внаслідок ударів загинули чотири людини, ще щонайменше 15 дістали поранення.

Про це повідомили начальник Київської ОВА Микола Калашник і Національна поліція.

За даними ОВА, у Броварський район загинули двоє людей. Там пошкоджені будівля гуртожитку, виробничі та складські приміщення. 

У Броварах поранення дістали восьмеро людей - усіх госпіталізували.

Наслідки обстрілу зафіксовані також у кількох інших районах області:

  • у Обухівський район пошкоджено технічне приміщення багатоповерхівки, поруч загорілися автомобілі;

  • у Бучанський район через влучання виникла пожежа в приватному будинку;

  • у Вишгородський район загорілися складські приміщення та пошкоджено багатоквартирний будинок.

Станом на ранок у Вишгородському районі загинув чоловік, ще двох людей госпіталізували.

За словами Калашника, троє постраждалих перебувають у важкому стані, двом проводять операції. Інформація про наслідки атаки продовжує надходити, і кількість поранених може зрости.

За попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили або подавили 460 повітряних цілей — 58 ракет та 402 дрони.

Водночас зафіксовано влучання 6 ракет і 28 безпілотників у 11 локаціях. Ще у семи місцях зафіксовано падіння уламків збитих дронів.

 

Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
