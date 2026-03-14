Удар росії по Києву та області: що відомо

У ніч на 14 березня росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київська область. Внаслідок ударів загинули чотири людини, ще щонайменше 15 дістали поранення.

Про це повідомили начальник Київської ОВА Микола Калашник і Національна поліція.

За даними ОВА, у Броварський район загинули двоє людей. Там пошкоджені будівля гуртожитку, виробничі та складські приміщення.

У Броварах поранення дістали восьмеро людей - усіх госпіталізували.

Наслідки обстрілу зафіксовані також у кількох інших районах області:

у Обухівський район пошкоджено технічне приміщення багатоповерхівки, поруч загорілися автомобілі;

у Бучанський район через влучання виникла пожежа в приватному будинку;

у Вишгородський район загорілися складські приміщення та пошкоджено багатоквартирний будинок.

Станом на ранок у Вишгородському районі загинув чоловік, ще двох людей госпіталізували.

За словами Калашника, троє постраждалих перебувають у важкому стані, двом проводять операції. Інформація про наслідки атаки продовжує надходити, і кількість поранених може зрости.