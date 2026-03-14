Зеленський відповів на заяву Трампа про дрони

За його словами, риторика не впливає на співпрацю.

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, який сказав, що Вашингтону не потрібна допомога Україна у збитті іранських безпілотників.

Про це глава держави заявив журналістам у Париж.

Зеленський зазначив, що не надає великого значення риториці, наголосивши на практичній співпраці між країнами.

"Риторика – це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо", – сказав президент.

Він також подякував США за можливість закуповувати озброєння для української армії.

За словами Зеленського, Україна продовжує отримувати озброєння, зокрема системи HIMARS та ракети до зенітних комплексів Patriot через американські програми закупівель.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США не потребують допомоги України для протидії іранським безпілотникам.

"Нам не потрібна допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. У нас найкращі дрони у світі", – сказав американський президент.

Водночас міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл повідомив, що американська армія вже відправила на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів Merops, які раніше ефективно застосовувалися під час війни в Україні.

Раніше президент США сказав, що країна сама контролює захист від іранських безпілотників.