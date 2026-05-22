Іран знищив понад 20 американських дронів MQ-9 Reaper на майже $1 млрд

Від початку спільної операції США та Ізраїлю проти тегеранського режиму Іран знищив понад 20 американських безпілотників MQ-9 Reaper на суму майже 1 мільярд доларів. Це близько 20% від довоєнних запасів Пентагону.

Про це пише Bloomberg.

За словами джерел видання, здебільшого безпілотники знищувались іранським вогнем під час польоту, але були й випадки знищення на землі - через ракетні удари або нещасні випадки. Анонімні співрозмовники Bloomberg заявили про те, що знищено було до 30 безпілотників.

Як зауважило видання, це вище за попередні оцінки, адже у звіті Дослідницької служби Конгресу США на початку травня йшлося про втрату 24 таких безпілотників.

Дрони Reaper, які більше не виробляються для американських Збройних сил, коштують близько 30 мільйонів доларів кожен і можуть нести ракети Hellfire або керовані бомби Joint-Direct Attack Munition.

"Ведення війни на відстані все ще має свою ціну, – сказала аналітикиня Bloomberg Economics Бекка Вассер. MQ-9 можуть бути придатними для використання, оскільки вони безпілотні, але вони занадто дорогі та їх занадто мало, а також немає активної виробничої лінії, щоб вони вважалися одноразовими".