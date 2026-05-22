Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран знищив понад 20 американських дронів MQ-9 Reaper на майже $1 млрд

22 травня 2026, 17:33
Іран знищив понад 20 американських дронів MQ-9 Reaper на майже $1 млрд
Фото з відкритих джерел
Це близько 20% від довоєнних запасів Пентагону.

Від початку спільної операції США та Ізраїлю проти тегеранського режиму Іран знищив понад 20 американських безпілотників MQ-9 Reaper на суму майже 1 мільярд доларів. Це близько 20% від довоєнних запасів Пентагону. 

Про це пише Bloomberg.

За словами джерел видання, здебільшого безпілотники знищувались іранським вогнем під час польоту, але були й випадки знищення на землі - через ракетні удари або нещасні випадки. Анонімні співрозмовники Bloomberg заявили про те, що знищено було до 30 безпілотників.

Як зауважило видання, це вище за попередні оцінки, адже у звіті Дослідницької служби Конгресу США на початку травня йшлося про втрату 24 таких безпілотників.

Дрони Reaper, які більше не виробляються для американських Збройних сил, коштують близько 30 мільйонів доларів кожен і можуть нести ракети Hellfire або керовані бомби Joint-Direct Attack Munition.

"Ведення війни на відстані все ще має свою ціну, – сказала аналітикиня Bloomberg Economics Бекка Вассер. MQ-9 можуть бути придатними для використання, оскільки вони безпілотні, але вони занадто дорогі та їх занадто мало, а також немає активної виробничої лінії, щоб вони вважалися одноразовими".

СШАІранReaper

Останні матеріали

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється