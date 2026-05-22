МАГАТЕ просить локальне перемир’я для ремонту лінії живлення ЗАЕС

22 травня 2026, 15:33
Фото: dpa
За останні місяці на станції тричі повністю зникало зовнішнє електроживлення, що створює серйозні ризики для ядерної безпеки.

Запорізька атомна електростанція продовжує працювати лише на одній резервній лінії електропостачання, а МАГАТЕ веде переговори з Україною та росією про локальне припинення вогню для проведення ремонту пошкодженої інфраструктури.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, з 24 березня ЗАЕС живиться виключно через резервну лінію 330 кВ "Феросплавна-1", після того як головну лінію 750 кВ "Дніпровська" було відключено.

За останні місяці на ЗАЕС тричі повністю зникало зовнішнє електроживлення, що створює серйозні ризики для ядерної безпеки. Саме тому МАГАТЕ намагається домовитися про тимчасове локальне перемир’я, яке дозволить безпечно провести ремонтні роботи.

Місія агентства, яка перебуває на ЗАЕС, також повідомила про нові інциденти з безпілотниками поблизу станції та в окупованому Енергодарі, де проживає більшість працівників АЕС. За даними МАГАТЕ, в одній із атак могли бути задіяні до 40 дронів.

Окремо повідомляється, що у суботу дрон із вибухівкою нібито впав поблизу машинного залу першого енергоблоку, але не здетонував. Постраждалих і пошкоджень не було. Водночас представники МАГАТЕ не змогли самостійно підтвердити цей інцидент, оскільки адміністрація станції повідомила про нього лише через два дні, а уламки до того часу вже прибрали.

"Наявність дронів та вибухівки на атомній електростанції є неприйнятною, оскільки це різко збільшує і без того значні ризики для ядерної безпеки", – наголосив Рафаель Гроссі.

