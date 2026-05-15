Судно з викраденим українським зерном намагається розвантажитися в Туреччині після відмови Ізраїлю

15 травня 2026, 19:42
Україна закликає Анкару не приймати вантаж.

Балкер Panormitis, що перевозить викрадене росією українське зерно, після невдалої спроби розвантажитися в Ізраїлі прямує до турецького порту Іскендерун.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів The Times of Israel.

За турецькими повідомленнями, судно прибуло до Іскендеруна 13 травня. МЗС України та Офіс генерального прокурора працюють над тим, щоб переконати Анкару не приймати вантаж. "Ми сподіваємося, що вони зроблять правильно, як це зробив Ізраїль", – сказав посол Корнійчук.

Нагадаємо, наприкінці квітня судно намагалося розвантажитися в порту Хайфа, однак ізраїльська компанія-імпортер "Ценціпер" відмовилася приймати вантаж після дипломатичного тиску з боку України. Раніше МЗС України двічі викликало посла Ізраїлю та вручило ноту протесту, а Київ навіть надіслав ізраїльській стороні пакет документів для арешту судна. Після відмови у розвантаженні Panormitis відійшов у міжнародні води.

Інцидент мав і ширші наслідки: ЄС заявив про розгляд можливості запровадити санкції проти ізраїльських осіб та компаній за купівлю краденого українського зерна, аналогічні заходи готувала й Україна.

