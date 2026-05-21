Іран заявив про контроль над водами біля ОАЕ

В Абу-Дабі різко відреагували на нові претензії Тегерана щодо Ормузької протоки.

Іран заявив про розширення свого контролю в районі Ормузької протоки до вод Об’єднаних Арабських Еміратів, що викликало жорстку реакцію з боку Абу-Дабі.

Про це пише Hürriyet Daily News.

Нещодавно створене Управління протоки Перської затоки опублікувало карту та заявило, що встановлює "нормативну юрисдикцію" над частиною акваторії, яка охоплює ділянки поблизу узбережжя ОАЕ.

В органі також заявили, що проходження через визначену територію тепер нібито потребує координації та дозволу з боку Тегерана.

Особливе занепокоєння викликало включення до цієї зони району поблизу порту Фуджайра – ключового нафтового хабу ОАЕ, який використовується для обходу Ормузької протоки.

Радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш різко відреагував на заяву Ірану, назвавши спроби контролювати протоку та втручатися у морський суверенітет Еміратів "недосяжними мріями".

Напруження між Іраном та країнами Перської затоки посилилося після серії атак і взаємних звинувачень на тлі війни за участі США та Ізраїлю. ОАЕ раніше вже закликали міжнародну спільноту гарантувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

Крім того, Тегеран заборонив вивезення збагаченого урану.