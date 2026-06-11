Тегеран оголосив про закриття Ормузької протоки

Іранські військові заявили про припинення судноплавства через Ормузьку протоку на тлі різкого загострення конфлікту зі США.

Іран заявив про закриття Ормузької протоки для всіх суден після серії американських ударів по його території.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву іранських військових.

У повідомленні йдеться, що через "небезпечну обстановку в регіоні" протоку закривають для нафтових танкерів, торговельних та інших цивільних суден. Іранська сторона також попередила, що будь-який рух через протоку може стати мішенню для обстрілів.

Водночас агентство Tasnim із посиланням на Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції повідомило про нібито затримання двох суден, які намагалися пройти через Ормузьку протоку.

Однак Центральне командування Збройних сил США заперечило інформацію про блокування водного шляху. У Вашингтоні заявили, що торговельне судноплавство через протоку продовжується в обох напрямках.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою. Через неї проходить значна частина морського експорту нафти з країн Перської затоки, тому будь-які обмеження судноплавства можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки.

Загострення ситуації відбулося після нових ударів США по військових об'єктах Ірану. Американські війська атакували системи протиповітряної оборони, командні пункти та інші цілі, які Вашингтон назвав загрозою для своїх сил і міжнародного судноплавства в регіоні.

У відповідь Тегеран пообіцяв жорстку реакцію, а напруженість між сторонами продовжує зростати.

Зазначимо, що у ніч на 11 червня США атакували військові об'єкти в Ірані.