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У Європі готують план, щоб змусити Трампа підтримати діалог з росією

11 червня 2026, 11:12
У Європі готують план, щоб змусити Трампа підтримати діалог з росією
Фото: Reuters
Британія, Франція та Німеччина хочуть залучити США до нової дипломатичної ініціативи щодо завершення війни в Україні.

Європейські лідери мають намір використати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7, щоб переконати його підтримати відновлення мирних переговорів між Україною та росією. 

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними агентства, Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація на фронті останнім часом змінилася на користь України. Це, на їхню думку, створює передумови для нового етапу переговорів, який може відрізнятися від попередніх підходів, зокрема після зустрічі Дональда Трампа з путіним на Алясці.

Країни так званої групи E3 виступають за негайне припинення вогню та початок переговорів із прив’язкою до нинішньої лінії фронту. Також вони пропонують надати Україні довгострокові гарантії безпеки, включно з можливим розгортанням багатонаціональних сил.

Ці пропозиції були раніше викладені у спільній заяві з президентом України Володимиром Зеленським після переговорів у Лондоні.

Як зазначає агенція, європейські країни прагнуть повернути собі більш активну роль у переговорному процесі на тлі того, що американська дипломатична ініціатива фактично зайшла в глухий кут, а Вашингтон дедалі більше зосереджується на інших глобальних викликах.

За словами співрозмовників агентства, у разі підтримки з боку США може бути відкрито шлях до нових переговорів уже наступного місяця за участю України, рф, США та європейських партнерів.

Окремо повідомляється, що Велика Британія та Європейський Союз працюють над новим пакетом санкцій проти росії, який може бути запроваджений найближчими тижнями. Водночас ці плани ще перебувають на етапі узгодження і можуть змінитися.

Європейські країни також намагаються врахувати ризики ескалації та запобігти повторенню масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі України, як це було в попередні зими.

Також зранку 11 червня стало відомо, що Україну запросили на саміт G7 у Франції.

 

Дональд ТрампЄвропа війна

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