Трамп оголосить про втручання Китаю у вибори

Президент США Дональд Трамп виступить із промовою в прайм-тайм, і частина виступу торкнеться раніше невідомого можливого втручання Китаю у вибори в США.

За даними джерел, знайомих із питанням, Трамп планує заявити, що Пекін скомпрометував дані американських виборців. Крім того, очікуються звинувачення, що ЦРУ знало про ці дії, але не поділилося цією інформацією з президентом під час його першого терміну.

Серед аудиторії виступу очікуються члени кабінету президента. На подію запросили керівників таких структур:

ЦРУ;

ФБР;

Офісу директора національної розвідки;

Міністерства внутрішньої безпеки.

Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт прокоментувала очікування навколо промови так:

"Як завжди, анонімні джерела спекулюють щодо того, що президент Трамп скаже під час своєї промови у четвер увечері. Правда в тому, що ніхто ще не знає, що зрештою скаже президент Трамп, тому всім варто прислухатися", – заявила Лівітт.

Трамп анонсував виступ у прайм-тайм на початку цього тижня. Деталі змісту він розкривати не став, проте натякнув, що промова буде зосереджена на темі виборів. Президент і надалі хибно наполягає, що вибори 2020 року були в нього "вкрадені" через масові фальсифікації. Питання можливої участі Китаю у виборах 2020 року вже викликало дискусії серед американських розвідників. В оцінці Національної ради розвідки, опублікованій на початку 2021 року, розвідувальне співтовариство США з "високою впевненістю" дійшло висновку, що Китай не намагався вплинути на результат виборів.

Причина – у Пекіні вирішили, що ні перемога Джо Байдена, ні перемога Трампа не були достатньо вигідними, щоб ризикувати бути спійманими на втручанні. За даними розвідки, Китай також не втручався у виборчу інфраструктуру, включно з підрахунком голосів.

В оцінці все ж є "думка меншості". Національний розвідувальний директор з питань кібербезпеки з "помірною впевненістю" вважав, що Китай намагався підірвати переобрання Трампа у 2020 році – переважно через соціальні мережі та офіційні заяви.