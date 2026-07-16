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Трамп оголосить про втручання Китаю у вибори

16 липня 2026, 10:31
Трамп оголосить про втручання Китаю у вибори
За даними джерел, знайомих із питанням, Трамп планує заявити, що Пекін скомпрометував дані американських виборців.
Президент США Дональд Трамп виступить із промовою в прайм-тайм, і частина виступу торкнеться раніше невідомого можливого втручання Китаю у вибори в США.
 
Про це повідомляє CBS News.
 
За даними джерел, знайомих із питанням, Трамп планує заявити, що Пекін скомпрометував дані американських виборців. Крім того, очікуються звинувачення, що ЦРУ знало про ці дії, але не поділилося цією інформацією з президентом під час його першого терміну.
 
Серед аудиторії виступу очікуються члени кабінету президента. На подію запросили керівників таких структур:
  • ЦРУ;
  • ФБР;
  • Офісу директора національної розвідки;
  • Міністерства внутрішньої безпеки.
 
Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт прокоментувала очікування навколо промови так:
 
"Як завжди, анонімні джерела спекулюють щодо того, що президент Трамп скаже під час своєї промови у четвер увечері. Правда в тому, що ніхто ще не знає, що зрештою скаже президент Трамп, тому всім варто прислухатися", – заявила Лівітт.
 
Трамп анонсував виступ у прайм-тайм на початку цього тижня. Деталі змісту він розкривати не став, проте натякнув, що промова буде зосереджена на темі виборів. Президент і надалі хибно наполягає, що вибори 2020 року були в нього "вкрадені" через масові фальсифікації. Питання можливої участі Китаю у виборах 2020 року вже викликало дискусії серед американських розвідників. В оцінці Національної ради розвідки, опублікованій на початку 2021 року, розвідувальне співтовариство США з "високою впевненістю" дійшло висновку, що Китай не намагався вплинути на результат виборів.
 
Причина – у Пекіні вирішили, що ні перемога Джо Байдена, ні перемога Трампа не були достатньо вигідними, щоб ризикувати бути спійманими на втручанні. За даними розвідки, Китай також не втручався у виборчу інфраструктуру, включно з підрахунком голосів.
 
В оцінці все ж є "думка меншості". Національний розвідувальний директор з питань кібербезпеки з "помірною впевненістю" вважав, що Китай намагався підірвати переобрання Трампа у 2020 році – переважно через соціальні мережі та офіційні заяви.

 

СШАКитайДональд Трамп

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