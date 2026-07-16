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Дрони СБУ уразили два танкери російського "тіньового флоту"

16 липня 2026, 09:53
Дрони СБУ уразили два танкери російського
Скриншот з відео
Ураження суден "тіньового флоту" – це системне позбавлення кремля грошей на війну.
Українські дрони "Мамай" уразили танкери російського "тіньового флоту" Louise 1 та Banda, які перебувають під санкціями.
 
Про це повідомили в Службі безпеки України.
 
Так, танкер Louise 1 залучений до транспортування російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн G7 та ЄС. Судно вивозило продукцію з російських портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Лише у 2026 році воно перевезло майже 3 млн тонн російської нафти марки Urals.
 
Танкер Banda також транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ, Находка.
 
Під час атаки морських дронів СБУ російська авіація намагалась стріляти по дронах із кулеметів та скидати на них бомби, але безрезультатно.

 

війна в УкраїніТіньовий флот рфросія окупанти

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