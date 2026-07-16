Дрони СБУ уразили два танкери російського "тіньового флоту"
16 липня 2026, 09:53
Скриншот з відео
Ураження суден "тіньового флоту" – це системне позбавлення кремля грошей на війну.
Українські дрони "Мамай" уразили танкери російського "тіньового флоту" Louise 1 та Banda, які перебувають під санкціями.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Так, танкер Louise 1 залучений до транспортування російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн G7 та ЄС. Судно вивозило продукцію з російських портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Лише у 2026 році воно перевезло майже 3 млн тонн російської нафти марки Urals.
Танкер Banda також транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ, Находка.
Під час атаки морських дронів СБУ російська авіація намагалась стріляти по дронах із кулеметів та скидати на них бомби, але безрезультатно.