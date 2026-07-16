Дрони СБУ уразили два танкери російського "тіньового флоту"

Ураження суден "тіньового флоту" – це системне позбавлення кремля грошей на війну.

Українські дрони "Мамай" уразили танкери російського "тіньового флоту" Louise 1 та Banda, які перебувають під санкціями.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, танкер Louise 1 залучений до транспортування російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн G7 та ЄС. Судно вивозило продукцію з російських портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Лише у 2026 році воно перевезло майже 3 млн тонн російської нафти марки Urals.