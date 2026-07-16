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Defence Blog: Україна – найбільший одержувач військової допомоги від Німеччини

16 липня 2026, 10:57
Defence Blog: Україна – найбільший одержувач військової допомоги від Німеччини
Фото: з вільного доступу
Рейтинг окремих країн-одержувачів, окрім України, схожий на карту східного флангу НАТО та його найближчих партнерів.
Німеччина схвалила ліцензії на експорт зброї приблизно на 15,85 мільярда доларів протягом першої половини 2026 року. Україна залишалася найбільшим одержувачем допомоги.
 
Про це повідомляє Defence Blog.
 
Федеральне міністерство економіки та боротьби зі зміною клімату Німеччини оприлюднило попередні дані, які свідчать про схвалення експорту для України на суму приблизно 2,88 мільярда доларів.
 
Майже 10,17 мільярда доларів США у вигляді схвалених проектів, що становить близько двох третин від загальної суми за шість місяців, було спрямовано членам Європейського Союзу та НАТО, а також країнам, які уряд Німеччини вважає союзниками, еквівалентними НАТО. Окрім Європи та її найближчих союзників, міністерство ухвалило експорт приблизно на 5,6 мільярда доларів до так званих третіх країн, що охоплює всі країни поза межами ЄС та НАТО, на Україну припадає майже половина цієї суми. 
 
З 5,6 мільярда доларів США, схвалених третім країнам, близько 3,31 мільярда доларів США надійшло країнам, які Організація економічного співробітництва та розвитку класифікує як такі, що розвиваються.
 
Рейтинг окремих країн-одержувачів, окрім України, схожий на карту східного флангу НАТО та її найближчих партнерів: Сполучені Штати отримали схвалення на суму близько 1,88 мільярда доларів США, Нідерланди – приблизно 1,49 мільярда доларів США, Чеська Республіка – майже 1,41 мільярда доларів США, Литва – близько 1,38 мільярда доларів США, а Ізраїль замкнув першу п'ятірку з приблизно 913 мільйонами доларів США. Ця цифра, як зазначає міністерство, значною мірою зумовлена одним великим проектом морської оборони та продовженням співпраці між німецькими та ізраїльськими фірмами, які підтримують власні збройні сили країни.
 
"Ліцензії на зброю та компоненти для зброї за півроку склали порівняно скромні 137,4 мільйона доларів, і майже вся сума, близько 97 відсотків, була спрямована до країн ЄС, НАТО та країн-еквівалентів НАТО, а не до ширшого кола країн, що свідчить про те, що Німеччина особливо жорстко контролює, куди потрапляє її стрілецька зброя, порівняно з важчою військовою технікою", – йдеться у матеріалі.

 

Німеччинадопомогавійна в Україні

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