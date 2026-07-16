Defence Blog: Україна – найбільший одержувач військової допомоги від Німеччини

Рейтинг окремих країн-одержувачів, окрім України, схожий на карту східного флангу НАТО та його найближчих партнерів.

Німеччина схвалила ліцензії на експорт зброї приблизно на 15,85 мільярда доларів протягом першої половини 2026 року. Україна залишалася найбільшим одержувачем допомоги.

Про це повідомляє Defence Blog.

Федеральне міністерство економіки та боротьби зі зміною клімату Німеччини оприлюднило попередні дані, які свідчать про схвалення експорту для України на суму приблизно 2,88 мільярда доларів.

Майже 10,17 мільярда доларів США у вигляді схвалених проектів, що становить близько двох третин від загальної суми за шість місяців, було спрямовано членам Європейського Союзу та НАТО, а також країнам, які уряд Німеччини вважає союзниками, еквівалентними НАТО. Окрім Європи та її найближчих союзників, міністерство ухвалило експорт приблизно на 5,6 мільярда доларів до так званих третіх країн, що охоплює всі країни поза межами ЄС та НАТО, на Україну припадає майже половина цієї суми.