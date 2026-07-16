Зеленський пропонує Раді призначити Корецького прем'єр-міністром
16 липня 2026, 08:07
Фото: з вільних джерел
Парламент розгляне подання найближчим часом.
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.
Про це повідомили у Верховній Раді.
Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що парламент розгляне подання найближчим часом.
Сергій Корецький зараз є очільником НАК "Нафтогаз України". Зеленський напередодні казав, що вважає його "найбільш підготовленим" кандидатом посаду прем’єр-міністра.
Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
Зеленський оголосив, що запропонував Свириденко "очолити новий значущий напрямок у відносинах із ключовим партнером". А втім, невідомо, яку посаду вона отримає. Спершу, за даними медіа, Свириденко розглядали на посаду посла України у США, але вона відмовилася. Депутат Ярослав Железняк пише, що її могли розглянути на посаду глави Офісу президента, але підтверджень цьому немає.