Зеленський пропонує Раді призначити Корецького прем'єр-міністром

Парламент розгляне подання найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.

Про це повідомили у Верховній Раді.

Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що парламент розгляне подання найближчим часом.

Сергій Корецький зараз є очільником НАК "Нафтогаз України". Зеленський напередодні казав, що вважає його "найбільш підготовленим" кандидатом посаду прем’єр-міністра.