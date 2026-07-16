Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Енгельсі, звідки злітають російські бомбардувальники для обстрілів України, лунали вибухи

16 липня 2026, 09:09
В Енгельсі, звідки злітають російські бомбардувальники для обстрілів України, лунали вибухи
Регіон атакували дрони.
У ніч проти 16 липня в місті Енгельс Саратовської області росії повідомили про загрозу безпілотників. Згодом там лунали вибухи.
 
Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.
 
Він написав, що внаслідок атаки дронів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.
 
У мережі з’явилися відео з польотом безпілотників над Енгельсом. Деякі з них врізалися у житлові будівлі, інші ж – ймовірно, атакували місцевий військовий аеродром, пишуть російські Telegram-канали.
 
Аеродром "Енгельс" (офіційна назва – "Енгельс-2")  є ключовою базою російської стратегічної авіації, де дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з авіаційними бомбами ФАБ і КАБ та крилатими ракетами. Саме з цього аеродрому злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.
війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Об'єднання Молдови з Румунією перестало бути політичною фантазією. Чи стане унія запасним шляхом до ЄС і НАТО – Елісон Мутлер
Політика
Об'єднання Молдови з Румунією перестало бути політичною фантазією. Чи стане унія запасним шляхом до ЄС і НАТО – Елісон Мутлер
Переклад iPress – 16 липня 2026, 12:19
Смерть Ліндсі Грема відкрила боротьбу за його місце в Сенаті. Хто стане новим союзником України у Південній Кароліні – Бенджамін Кук
Політика
Смерть Ліндсі Грема відкрила боротьбу за його місце в Сенаті. Хто стане новим союзником України у Південній Кароліні – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 липня 2026, 11:08
Мерц застеріг MAGA від втручання у вибори в Європі. Нова програма США посилила підозри щодо підтримки ультраправих – Politico
Політика
Мерц застеріг MAGA від втручання у вибори в Європі. Нова програма США посилила підозри щодо підтримки ультраправих – Politico
Переклад iPress – 16 липня 2026, 08:15
Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Політика
Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Переклад iPress – 15 липня 2026, 16:24
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Політика
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Переклад iPress – 15 липня 2026, 13:24
Зашморг дефіциту. Паливна війна України проти нафтопереробки та логістики росії – Дональд Гілл
Cуспільство
Зашморг дефіциту. Паливна війна України проти нафтопереробки та логістики росії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2026, 10:43
Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Політика
Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 липня 2026, 14:48
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Політика
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 липня 2026, 12:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється