В Енгельсі, звідки злітають російські бомбардувальники для обстрілів України, лунали вибухи

Регіон атакували дрони.

У ніч проти 16 липня в місті Енгельс Саратовської області росії повідомили про загрозу безпілотників. Згодом там лунали вибухи.

Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

Він написав, що внаслідок атаки дронів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.

У мережі з’явилися відео з польотом безпілотників над Енгельсом. Деякі з них врізалися у житлові будівлі, інші ж – ймовірно, атакували місцевий військовий аеродром, пишуть російські Telegram-канали.

Аеродром "Енгельс" (офіційна назва – "Енгельс-2") є ключовою базою російської стратегічної авіації, де дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з авіаційними бомбами ФАБ і КАБ та крилатими ракетами. Саме з цього аеродрому злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.