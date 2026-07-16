Федоров повідомив про випробування української балістики

Про який саме ракетний комплекс йдеться, Федоров не уточнив.

Україна провела випробування вітчизняної балістичної ракети неназваного типу.

Про це повідомив уже колишній міністр оборони України Михайло Федоров, підбиваючи підсумки своєї роботи на посаді.

За його словами, розробка проєкту здійснювалася у зоні відповідальності Міністерства оборони. Федоров зазначив, що випробування відбулося 14 липня – у день відставки уряду.

Він зазначив, що під час роботи над проєктом було кардинально змінено технічне завдання, максимально підвищено точність виробу та знижено його вартість на 30%.