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Французький парламент легалізував евтаназію

16 липня 2026, 09:35
Французький парламент легалізував евтаназію
Фото: з вільного доступу
Закон омине Сенат і одразу потрапить на розгляд конституційного суду.
Національні збори Франції у четверому й остаточному читанні ухвалили законопроєкт, який дозволяє громадянам країни з невиліковними хворобами здійснити евтаназію.
 
Про це пише Deutsche Welle.
 
Документ обмежує право на запит смертельної ін'єкції тими пацієнтами, які перебувають у термінальній стадії і відчувають фізичні страждання. Психологічні розлади не є підставою для асистованої смерті, тому дія закону не поширюватиметься, наприклад, на тих, у кого діагностовано хворобу Альцгеймера. 
 
Ін'єкцію може ввести сам пацієнт або лікар. Перед процедурою стан пацієнта ретельно вивчається комісією лікарів, а також проводиться перевірка на здатність людини самостійно ухвалювати рішення та надавати інформовану згоду.
 
Через слабкі перспективи закону у Сенаті, де більшість мають праві політики і консерватори, автори закону у нижній палаті парламенту скористалися спеціальною процедурою. Документ не потрапить на розгляд сенаторів, а натомість отримає остаточний вердикт від конституційного суду. 
 
Президент Франції Емманюель Макрон привітав легалізацію евтаназії, адже це є виконанням його передвиборчої обіцянки. Республіка приєднається до Бельгії, Нідерландів, Іспанії та Швейцарії, які практикують асистовану смерть у Європі, а також Канади, Нової Зеландії, деяких провінцій Австралії та американських штатів, де смертельна ін'єкція також дозволена. 
Франціяевтаназія

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