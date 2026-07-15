Україна виготовляє 10 мільйонів дронів на рік – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що нині Україна виробляє 10 мільйонів дронів на рік. Він також запевнив, що згодом ця кількість збільшиться вдвічі.

Про це він заявив під час заходів до Дня Української Державності.

"Я пам’ятаю, як вперше публічно озвучив план держави — мільйон дронів на рік. І було багато скепсису всюди: і ззовні, і всередині. А зараз можемо констатувати – ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. І буде 20", – сказав Зеленський.

Президент запевнив, що дрони виготовлятимуть спільно з міжнародними партнерами.

У знак солідарності з Україною на урочисті заходи 15 липня прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Албанії Байрам Бегай, президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Словенії Янез Янша та інші високопосадовці.