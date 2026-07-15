Трамп виплатив компенсацію за насильство над письменницею, яке заперечував

Кошти надійшли 82-річній Керролл після відмови суду розглядати апеляцію політика в цій справі.

Президент США Дональд Трамп виплатив письменниці Елізабет Джин Керролл компенсацію розміром понад 5 мільйонів доларів через три роки після того, як його визнали винним у сексуальному насильстві над нею в середині 1990-х років.

Трамп наполягав на відтермінуванні виплати компенсації, щоб попросити Верховний суд переглянути рішення не розглядати його апеляцію у справі про насильство. Але минулого тижня суддя, який розглядав справу, зобов'язав його таки виплатити збитки.

"Сьогодні ми раді повідомити, що вона отримала компенсацію за збитки, яку присяжні присудили їй у результаті цього вердикту", – сказала адвокатка Керролл Роберта Каплан.