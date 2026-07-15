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Трамп виплатив компенсацію за насильство над письменницею, яке заперечував

15 липня 2026, 13:13
Трамп виплатив компенсацію за насильство над письменницею, яке заперечував
Кошти надійшли 82-річній Керролл після відмови суду розглядати апеляцію політика в цій справі.
Президент США Дональд Трамп виплатив письменниці Елізабет Джин Керролл компенсацію розміром понад 5 мільйонів доларів через три роки після того, як його визнали винним у сексуальному насильстві над нею в середині 1990-х років.
 
Про це пише BBC.
 
Трамп наполягав на відтермінуванні виплати компенсації, щоб попросити Верховний суд переглянути рішення не розглядати його апеляцію у справі про насильство. Але минулого тижня суддя, який розглядав справу, зобов'язав його таки виплатити збитки.
 
"Сьогодні ми раді повідомити, що вона отримала компенсацію за збитки, яку присяжні присудили їй у результаті цього вердикту", – сказала адвокатка Керролл Роберта Каплан.
 
Загалом письменниці виплатили понад 5,62 мільйона доларів – 5 мільйонів доларів, присуджених як компенсація збитків, а також відсотки, нараховані за те, що гроші не були виплачені одразу через апеляційний процес.
 
Нагадаємо, колишня журналістка та письменниця Елізабет Джин Керролл у 2019 році заявила, що Дональд Трамп зґвалтував її в універмазі Bergdorf Goodman у середині 1990-х, а потім зганьбив її, коли заперечив ці звинувачення, стверджуючи, що вона не його типаж. Трамп наполягав, що Керролл вигадала цю історію, щоб збільшити продажі своєї книги. На час, коли, за словами письменниці, сталося зґвалтування, їй та Трампу було близько 50 років. Майбутній президент США був одружений зі своєю другою дружиною – Марлі Мейплс. У травні 2023 року суд присяжних у цивільній справі визнав Трампа винним у сексуальному насильстві над письменницею, а у 2024-му апеляційний суд підтвердив це рішення.

 

компенсаціїДональд Трамп

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