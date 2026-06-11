Другий рік поспіль у росії скорочується кількість новобранців, які готові брати участь у війні проти України.

У росії продовжує скорочуватися кількість громадян, які підписують контракти з Міністерством оборони рф для участі у війні проти України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

За даними, заснованими на показниках федерального бюджету рф, у першому кварталі 2026 року одноразові виплати за підписання контракту отримали 71 200 осіб. Це приблизно на 20% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Загалом у 2025 році контракт із Міноборони рф підписали 363 900 осіб, що на 10% менше, ніж роком раніше. Таким чином, спад набору фіксується вже другий рік поспіль.

Аналітики інституту зазначають, що москва дедалі більше стикається з труднощами у поповненні особового складу на тлі високих втрат на фронті. У відповідь кремль змушений збільшувати фінансові стимули для рекрутингу та розширювати приховані мобілізаційні заходи.

Водночас росія продовжує робити ставку на чисельну перевагу як один із ключових факторів ведення бойових дій. Однак, за оцінками аналітиків, значні втрати техніки та особового складу, зокрема через використання Україною дронів і засобів ураження середньої дальності, частково нівелюють цю перевагу.

У звіті також зазначається, що на тлі зниження набору новобранців і зростання втрат кремль може розглядати варіанти обмежених поетапних мобілізацій для компенсації втрат у війні проти України.