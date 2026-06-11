Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ISW: у рф на 20% зменшився набір добровольців на війну проти України

11 червня 2026, 12:39
ISW: у рф на 20% зменшився набір добровольців на війну проти України
Другий рік поспіль у росії скорочується кількість новобранців, які готові брати участь у війні проти України.

У росії продовжує скорочуватися кількість громадян, які підписують контракти з Міністерством оборони рф для участі у війні проти України. 

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

За даними, заснованими на показниках федерального бюджету рф, у першому кварталі 2026 року одноразові виплати за підписання контракту отримали 71 200 осіб. Це приблизно на 20% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Загалом у 2025 році контракт із Міноборони рф підписали 363 900 осіб, що на 10% менше, ніж роком раніше. Таким чином, спад набору фіксується вже другий рік поспіль.

Аналітики інституту зазначають, що москва дедалі більше стикається з труднощами у поповненні особового складу на тлі високих втрат на фронті. У відповідь кремль змушений збільшувати фінансові стимули для рекрутингу та розширювати приховані мобілізаційні заходи.

Водночас росія продовжує робити ставку на чисельну перевагу як один із ключових факторів ведення бойових дій. Однак, за оцінками аналітиків, значні втрати техніки та особового складу, зокрема через використання Україною дронів і засобів ураження середньої дальності, частково нівелюють цю перевагу.

У звіті також зазначається, що на тлі зниження набору новобранців і зростання втрат кремль може розглядати варіанти обмежених поетапних мобілізацій для компенсації втрат у війні проти України.

 
Росіявійнамобілізація

Останні матеріали

Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Cуспільство
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2026, 12:11
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Політика
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Переклад iPress – 11 червня 2026, 08:19
Європа, що розвивається, стала історією успіху ЄС. Її наступний прорив може початися з українських оборонних технологій – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Європа, що розвивається, стала історією успіху ЄС. Її наступний прорив може початися з українських оборонних технологій – Тімоті Еш
Переклад iPress – 10 червня 2026, 13:41
FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Технології
FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 червня 2026, 11:05
Коли росія програє. Завершення війни стане початком перегонів за збереження миру й перетворення континенту – Максим Безносюк і Вільям Діксон
Політика
Коли росія програє. Завершення війни стане початком перегонів за збереження миру й перетворення континенту – Максим Безносюк і Вільям Діксон
Переклад iPress – 10 червня 2026, 09:22
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється