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Прем’єрка Італії пропонує єдиного посередника від ЄС у переговорах з рф

11 червня 2026, 11:49
Прем’єрка Італії пропонує єдиного посередника від ЄС у переговорах з рф
Італія підтримує ідею створення єдиного європейського мандата для переговорів із росією.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтримала ідею призначення єдиного представника від Європейського Союзу для можливих переговорів із росією щодо завершення війни в Україні. 

Про це вона заявила під час виступу в Палаті депутатів, повідомляє італійська газета La Stampa.

Мелоні наголосила, що ЄС має визначити авторитетну особу з чітким мандатом усіх держав-членів, яка змогла б представляти спільну позицію Європи в діалозі з москвою.

"Я давно підтримую необхідність визначення авторитетної особи, якій довіряють і яка має мандат усіх держав-членів, щоб представляти позицію Європи, і саме в цьому напрямку я продовжую працювати", – заявила вона.

Водночас прем’єрка підкреслила, що підтримка України та посилення тиску на росію залишаються ключовими інструментами для створення умов майбутніх переговорів.

За її словами, саме політичний та економічний тиск на Москву, включно з новими санкціями ЄС, може змусити росію погодитися на серйозний переговорний процес.

Мелоні також зазначила, що поки росія відмовляється від припинення вогню, Європа повинна зберігати та посилювати санкційний тиск.

Також раніше Стубб відкинув роль посередника між ЄС і росією.

 

РосіяІталіяперемовини

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