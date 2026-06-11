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Канцлер Німеччини просуває "асоційоване членство" для України

11 червня 2026, 12:18
Канцлер Німеччини просуває
Wikipedia
Мерц у Бундестазі підтвердив пропозицію щодо "асоційованого членства" України в ЄС до повноцінного вступу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив на підтримку ідеї запровадження для України проміжного статусу "асоційованого членства у Європейському Союзі до повноцінного вступу. 

Про це він заявив у промові перед Бундестагом, пише Die Welt.

За його словами, такий формат міг би надати Україні розширену участь у роботі ключових інституцій ЄС, зокрема Єврокомісії, Європарламенту та Європейської ради, однак без права голосу.

"Український комісар, навіть без портфеля чи права голосу, був би обличчям Києва в Брюсселі", – зазначив Мерц.

Ідея "асоційованого членства" була озвучена ним раніше та викликала дискусії, зокрема критику з боку частини українських політиків.

Канцлер наголосив, що повноправне членство України в ЄС залишатиметься можливим лише за умови виконання всіх необхідних критеріїв.

Водночас Мерц підтвердив незмінну підтримку України з боку Німеччини та заявив, що Берлін продовжить сприяти досягненню справедливого і тривалого миру.

"Нашою метою для України залишається справедливий і тривалий мир… Тому Німеччина підтримує Україну доти, доки це необхідно", – сказав він.

 
НімеччинаУкраїнаЄвросоюзФрідріх Мерц

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