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Країни Перської затоки заявили про право на самооборону через удари Ірану

11 червня 2026, 12:04
Країни Перської затоки заявили про право на самооборону через удари Ірану
Фото: reuters.com
Держави Перської затоки засудили удари Ірану по низці країн регіону та попередили про можливу відповідь.

Країни-учасниці Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) засудили атаки Ірану на Бахрейн, Кувейт та Йорданію та заявили про право на колективну самооборону. 

Про це йдеться у спільній заяві

У документі атаки названо "відвертою агресією", що порушує суверенітет держав, міжнародне право, Статут ООН і принципи добросусідства.

Країни регіону наголосили, що безпека членів об’єднання є неподільною, а напад на одну державу розглядається як напад на всі.

"Рада підтверджує невід’ємне та законне право своїх держав на індивідуальну та колективну самооборону, а також на відповідь на цю агресію всіма законними засобами відповідно до статті 51 Статуту ООН", – йдеться у заяві.

Держави також висловили солідарність із Бахрейном, Кувейтом та Йорданією та заявили про готовність до спільних дій у разі подальшої ескалації.

Окремо зазначається, що системи протиповітряної оборони країн Перської затоки нібито перехопили ракети та безпілотники, запущені Іраном у напрямку їхніх територій.

Нагадаємо, що у четвер Тегеран оголосив про закриття Ормузької протоки.

 

Перська затокаІран

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