Країни Перської затоки заявили про право на самооборону через удари Ірану
Країни-учасниці Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) засудили атаки Ірану на Бахрейн, Кувейт та Йорданію та заявили про право на колективну самооборону.
Про це йдеться у спільній заяві.
У документі атаки названо "відвертою агресією", що порушує суверенітет держав, міжнародне право, Статут ООН і принципи добросусідства.
Країни регіону наголосили, що безпека членів об’єднання є неподільною, а напад на одну державу розглядається як напад на всі.
"Рада підтверджує невід’ємне та законне право своїх держав на індивідуальну та колективну самооборону, а також на відповідь на цю агресію всіма законними засобами відповідно до статті 51 Статуту ООН", – йдеться у заяві.
Держави також висловили солідарність із Бахрейном, Кувейтом та Йорданією та заявили про готовність до спільних дій у разі подальшої ескалації.
Окремо зазначається, що системи протиповітряної оборони країн Перської затоки нібито перехопили ракети та безпілотники, запущені Іраном у напрямку їхніх територій.
Нагадаємо, що у четвер Тегеран оголосив про закриття Ормузької протоки.