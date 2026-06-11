Країни Перської затоки заявили про право на самооборону через удари Ірану

Держави Перської затоки засудили удари Ірану по низці країн регіону та попередили про можливу відповідь.

Країни-учасниці Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) засудили атаки Ірану на Бахрейн, Кувейт та Йорданію та заявили про право на колективну самооборону.

Про це йдеться у спільній заяві.

У документі атаки названо "відвертою агресією", що порушує суверенітет держав, міжнародне право, Статут ООН і принципи добросусідства.

Країни регіону наголосили, що безпека членів об’єднання є неподільною, а напад на одну державу розглядається як напад на всі.

"Рада підтверджує невід’ємне та законне право своїх держав на індивідуальну та колективну самооборону, а також на відповідь на цю агресію всіма законними засобами відповідно до статті 51 Статуту ООН", – йдеться у заяві.

Держави також висловили солідарність із Бахрейном, Кувейтом та Йорданією та заявили про готовність до спільних дій у разі подальшої ескалації.

Окремо зазначається, що системи протиповітряної оборони країн Перської затоки нібито перехопили ракети та безпілотники, запущені Іраном у напрямку їхніх територій.

Нагадаємо, що у четвер Тегеран оголосив про закриття Ормузької протоки.