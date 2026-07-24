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США вночі атакували військові об’єкти Ірану: це 13-та серія ударів поспіль

24 липня 2026, 11:12
США вночі атакували військові об’єкти Ірану: це 13-та серія ударів поспіль
Під час ударів атакували військові об’єкти, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції.

Американські військові завершили 13-ту поспіль серію нічних ударів по Ірану. Операція тривала понад дві години, а цілями стали об’єкти, пов’язані з військовою інфраструктурою та діяльністю Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

"Це вже 13-та поспіль ніч ударів, спрямованих на те, щоб притягнути Іран до відповідальності та зменшити загрози, які Корпус вартових ісламської революції створює для комерційного судноплавства", – заявили у командуванні.

У CENTCOM згодом повідомили про завершення операції. За даними американських військових, удари були завдані по іранських командних центрах, сховищах безпілотників, комунікаційних мережах, пунктах берегового спостереження та морських об’єктах.

У командуванні заявили, що метою атак було послабити можливості Ірану створювати загрози для цивільних моряків і торговельних суден, які проходять через Ормузьку протоку.

"Сили CENTCOM атакували іранські військові командні центри, сховища безпілотників, мережі зв’язку, пункти прибережного спостереження та морські потужності, щоб ще більше зменшити загрозу, яку Іран становить для цивільних моряків та комерційних суден", – йдеться у повідомленні.

Американські військові також наголосили, що продовжують підтримувати безпечний прохід торговельних суден через Ормузьку протоку.

За словами CENTCOM, міжнародний водний шлях залишається відкритим для судноплавства, а комерційні судна продовжують рухатися протокою за підтримки американських сил, попри нещодавні атаки з боку КВІР.

 
СШАІран

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