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Axios: Сенат США наблизився до голосування за "пекельні санкції" проти рф

24 липня 2026, 10:19
Axios: Сенат США наблизився до голосування за
Фото: з відкритих джерел
Сенат може проголосувати за законопроєкт Ліндсі Грема вже наступного тижня.

Сенат США вже наступного тижня може винести на голосування законопроєкт про нові жорсткі санкції проти росії, відомий як "пекельні санкції". Документ, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом, підтримують як республіканці, так і демократи.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела в Конгресі.

За інформацією видання, демократи сигналізують республіканцям про готовність підтримати законопроєкт уже найближчими днями. Якщо документ ухвалять, це стане одним із небагатьох прикладів двопартійної згоди в нинішньому складі Сенату.

Додаткового символізму голосуванню може надати меморіальна церемонія на честь Ліндсі Грема, яка відбудеться у вівторок у Капітолії. Саме цей законопроєкт сенатор вважав одним із головних пріоритетів наприкінці свого життя.

"Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє і сподіваюся, що ми зможемо просунутися вперед. Україна набирає обертів на полі бою, а становище Кремля стає дедалі хиткішим. Вкрай важливо діяти якнайшвидше", – заявила сенаторка Жанна Шахін.

За даними Axios, після смерті Грема 11 липня законопроєкт двічі доопрацьовували. Зокрема, автори знизили максимальний розмір вторинних мит із 500% до 100%, а також звузили сферу їх застосування — санкції можна буде одночасно запроваджувати не більш ніж щодо п'яти країн.

Крім того, на прохання президента США Дональда Трампа до документа додали положення, які дозволять поширити його дію також на Іран.

Нагадаємо, що у четвер посли країн ЄС схвалили 21-й пакет санкцій проти москви.

 

РосіяСШАсанкції

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