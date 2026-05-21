Балтійські президенти обговорили дрони і російські погрози

Лідери країн узгодили позиції щодо інцидентів із безпілотниками та інформаційного тиску з боку рф.

У четвер, 21 травня, президенти Литви, Латвії та Естонії обговорили зростання кількості інцидентів із безпілотниками та інформаційний тиск і погрози з боку росії.

Про це у соцмережі X (Twitter) написав президент Литви Гітанас Науседа.

За його словами, під час розмови лідери країн Балтії наголосили на необхідності посилення протиповітряної оборони східного флангу НАТО на тлі нещодавніх інцидентів із дронами в регіоні.

Окрему увагу сторони приділили російській дезінформаційній кампанії, зокрема звинуваченням на адресу Латвії щодо нібито участі у запусках українських безпілотників по цілях у рф.

Президенти Естонії та Литви висловили підтримку Латвії, підкресливши безпідставність таких заяв.

"Ми повністю солідарні з Латвією – безпідставні звинувачення росії та спроби відвернути увагу від її незаконної агресії проти України зазнають невдачі", – зазначив Науседа.

Він додав, що країни Балтії продовжать координувати дії для зміцнення протиповітряної оборони та розвитку спроможностей протидії дронам у регіоні.

