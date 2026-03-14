Українські війська вразили аеродром і підприємство ВПК рф

14 березня 2026, 13:21
Фото: Главком
В Адигеї та Брянську українські сили завдали ударів по військових об’єктах і підприємству з виробництва ракетних компонентів.

Українські сили завдали точних ударів по військовій інфраструктурі Росії: уражено аеродром "Майкоп" у Республіці Адигея та підприємство військово-промислового комплексу "Кремній Ел" у Брянську. 

Про це Генеральний штаб ЗСУ написав на Facebook-сторінці

Внаслідок ударів виникли пожежі на об’єктах та суттєво зупинено виробництво компонентів для ракетної техніки.

В аеродромі “Майкоп” зафіксовані влучання по об’єктах інфраструктури. 

Уточнюється масштаб пошкоджень, проте попередньо вражено ключові споруди, що забезпечують роботу оперативно-тактичної авіації противника.

На підприємстві ВПК "Кремній Ел" у Брянську зруйновано основний виробничий корпус, де виготовляють інтегральні мікросхеми для балістичних, крилатих та зенітних ракет різного типу. 

Площа пожежі склала близько 1000 м² із повним руйнуванням даху корпусу. Також уражено складські приміщення з компонентами для виробництва мікросхем (площа пожежі – близько 400 м²). Виробництво на підприємстві призупинено приблизно на шість місяців.

Відомство зазначає, що системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах ВПК росії продовжуватимуться до повного припинення агресії проти України.

 
Росіявійнавтрати рф

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється