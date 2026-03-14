Українські війська вразили аеродром і підприємство ВПК рф

В Адигеї та Брянську українські сили завдали ударів по військових об’єктах і підприємству з виробництва ракетних компонентів.

Українські сили завдали точних ударів по військовій інфраструктурі Росії: уражено аеродром "Майкоп" у Республіці Адигея та підприємство військово-промислового комплексу "Кремній Ел" у Брянську.

Про це Генеральний штаб ЗСУ написав на Facebook-сторінці.

Внаслідок ударів виникли пожежі на об’єктах та суттєво зупинено виробництво компонентів для ракетної техніки.

В аеродромі “Майкоп” зафіксовані влучання по об’єктах інфраструктури.

Уточнюється масштаб пошкоджень, проте попередньо вражено ключові споруди, що забезпечують роботу оперативно-тактичної авіації противника.

На підприємстві ВПК "Кремній Ел" у Брянську зруйновано основний виробничий корпус, де виготовляють інтегральні мікросхеми для балістичних, крилатих та зенітних ракет різного типу.

Площа пожежі склала близько 1000 м² із повним руйнуванням даху корпусу. Також уражено складські приміщення з компонентами для виробництва мікросхем (площа пожежі – близько 400 м²). Виробництво на підприємстві призупинено приблизно на шість місяців.

Відомство зазначає, що системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах ВПК росії продовжуватимуться до повного припинення агресії проти України.