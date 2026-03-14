Литва виділяє €160 тисяч для енергетики України

Кошти підуть на відновлення постраждалих об’єктів.

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid виділить гуманітарну допомогу енергетичному сектору України на суму майже 160 000 євро.

Про це йдеться на порталі Delfi.

Компанія оголосила про рішення ради директорів щодо укладення договорів на надання допомоги на Вільнюській фондовій біржі Nasdaq у п’ятницю.

"Мета використання гуманітарної допомоги це відновлення українських енергетичних об’єктів, які постраждали від війни", - йдеться у повідомленні Litgrid.

Передача обладнання відбуватиметься через суб’єктів, що працюють в Україні та відповідають вимогам законодавства щодо розвитку та гуманітарної допомоги.

До комплекту входять газові вимикачі, ізолятори, трансформатори, опори та лінійна арматура.

Раніше Німеччина також підготувала обладнання зі своїх списаних електростанцій для підтримки української інфраструктури після російських ударів.

Днями також Ісландія виділила додаткові €2,7 млн на підтримку енергетики України.