У Португалії 23-річний хлопець вкрав ноутбук та iPad у бійців НАТО
19 лютого 2026, 17:31
pacificprime
Фігурант перебуває в попередньому ув’язненні і на нього судом накладено заборону на контакти.
23-річний чоловік украв комп’ютер та iPad у військових країн НАТО з готелю в Португалії — і намагався продати інформацію з них у посольстві росії в Лісабоні.
Про це пише телеканал CNN Portugal.
"23-річного молодого чоловіка було звинувачено у спробі шпигунства, оскільки він намагався продати в Лісабоні інформацію, викрадену з комп’ютерного устаткування військовослужбовця НАТО, у посольстві росії, повідомили в португальській Генеральній прокуратурі (PGR)", — повідомили журналісти.
Інцидент стався торік, коли молодий чоловік, який зараз перебуває в попередньому ув’язненні, дізнався, що з 3 до 7 лютого в Школі військово-морської бази Лісабона в Альфейті, Альмада, відбудеться первісна конференція з планування. За версією слідства, підозрюваний спеціально зупинився саме в тому готелі, де проживали військові НАТО, які брали участь в конференції REP (MUS) 2025 року — "найбільшому у світі заході, присвяченому випробуванню безпілотних роботизованих систем".
У ньому взяли участь приблизно 300 осіб, більшість із яких були військовослужбовцями країн НАТО. Як уточнили в PGR, у цьому готелі підозрюваний заволодів комп’ютером і планшетом iPad, що належали військовослужбовцям НАТО (зокрема шведського флоту).
"Переконаний, що в нього в розпорядженні перебувають секретні та засекречені матеріали, він спробував отримати доступ до їхнього змісту і скопіювати його, а також мав намір співпрацювати з росією, але не досяг успіху", — додали слідчі.
Крім підозри у шпигунстві, 23-річного фігуранта португальські правоохоронці 12 лютого підозрюють у скоєнні цілої серії злочинів:
- у трьох злочинах, пов’язаних із крадіжкою в особливо великих розмірах;
- двох злочинах, пов’язаних із використанням чужого посвідчення особи або проїзного документа;
- одному злочині, пов’язаному з неправдивими заявами, одному злочині, пов’язаному з дитячою порнографією;
- двох злочинах, пов’язаних із водінням без прав, і одинадцяти злочинах, пов’язаних із неправдивими звинуваченнями.
"Фігурант перебуває в попередньому ув’язненні і на нього судом накладено заборону на контакти. У цій справі є ще двоє фігурантів, яких підозрюють у крадіжці з обтяжливими обставинами та піддано обмеженню свободи пересування і проживання", — підсумували в CNN Portugal.