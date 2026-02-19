У Португалії 23-річний хлопець вкрав ноутбук та iPad у бійців НАТО

Фігурант перебуває в попередньому ув’язненні і на нього судом накладено заборону на контакти.

23-річний чоловік украв комп’ютер та iPad у військових країн НАТО з готелю в Португалії — і намагався продати інформацію з них у посольстві росії в Лісабоні.

Про це пише телеканал CNN Portugal.

"23-річного молодого чоловіка було звинувачено у спробі шпигунства, оскільки він намагався продати в Лісабоні інформацію, викрадену з комп’ютерного устаткування військовослужбовця НАТО, у посольстві росії, повідомили в португальській Генеральній прокуратурі (PGR)", — повідомили журналісти.

Інцидент стався торік, коли молодий чоловік, який зараз перебуває в попередньому ув’язненні, дізнався, що з 3 до 7 лютого в Школі військово-морської бази Лісабона в Альфейті, Альмада, відбудеться первісна конференція з планування. За версією слідства, підозрюваний спеціально зупинився саме в тому готелі, де проживали військові НАТО, які брали участь в конференції REP (MUS) 2025 року — "найбільшому у світі заході, присвяченому випробуванню безпілотних роботизованих систем".