Сирський заявив про технологічний перелом на полі бою

Війна в Україні переходить у нову технологічну стадію, де ключовим фактором перемоги стає нарощування темпів виробництва та застосування безпілотних систем.

За словами Сирського, війна вступила у фазу, де збільшення протяжності "кілл-зон" (зон ураження) є прямим наслідком зростання можливостей ударних БПЛА. На цьому тлі росія втрачає ініціативу, особливо на південних напрямках.

Розвідка доповідає, що до 1 квітня рф планує збільшити чисельність своїх підрозділів безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. Наразі окупанти вже здатні виробляти понад 19 тисяч FPV-дронів на добу. Попри нарощування потужностей ворогом, Сили оборони України утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу. Лише за лютий українські безпілотники уразили понад 105,2 тисячі цілей противника. Крім того: