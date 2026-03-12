Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сирський заявив про технологічний перелом на полі бою

12 березня 2026, 20:09
Сирський заявив про технологічний перелом на полі бою
Фото Міністерства оборони України
Війна в Україні зараз залежить переважно від використання дронів, наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Війна в Україні переходить у нову технологічну стадію, де ключовим фактором перемоги стає нарощування темпів виробництва та застосування безпілотних систем.
 
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
 
За словами Сирського, війна вступила у фазу, де збільшення протяжності "кілл-зон" (зон ураження) є прямим наслідком зростання можливостей ударних БПЛА. На цьому тлі росія втрачає ініціативу, особливо на південних напрямках.
 
Розвідка доповідає, що до 1 квітня рф планує збільшити чисельність своїх підрозділів безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. Наразі окупанти вже здатні виробляти понад 19 тисяч FPV-дронів на добу. Попри нарощування потужностей ворогом, Сили оборони України утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу. Лише за лютий українські безпілотники уразили понад 105,2 тисячі цілей противника. Крім того:
 
  • Знищено близько 4,2 тисячі позицій російських пілотів БПЛА.
  • Активно розвивається напрямок дронів на оптоволоконному управлінні.
  • Наземні роботизовані комплекси виконали понад 2,3 тисячі логістичних та бойових завдань за місяць.
 
Для протидії російським атак у підрозділах ЗСУ створюються спеціальні взводи перехоплювачів БпЛА. Їхня мета - знищення ворожих квадрокоптерів та ударних дронів за допомогою антидронових рушниць, засобів РЕБ та сіткометів.
 
Сирський підкреслив, що розвиток безпілотних систем є завданням номер один, оскільки це безпосередньо полегшує роботу піхоти на полі бою.
 
