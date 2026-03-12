Безпілотники СБУ вдарили по одному з найбільших нафтових хабів на півдні росії

Тихорєцький нафтовий вузол — один із найбільших пунктів перевалки нафти на півдні росії.

Безпілотники "Альфи" зі Служби безпеки України атакували нафтоперекачувальну станцію "Тихорєцьк" у Краснодарському краї росії. За словами джерела в СБУ, удар спричинив сильну пожежу на території станції.

Про це інформує Укрінформ.

"На початку березня СБУ разом із Силами оборони успішно відпрацювала по нафтовій інфраструктурі порту Новоросійськ. Сьогоднішній удар по Тихорєцькому нафтовому хабу, який є єдиним каналом постачання нафтопродуктів до Новоросійська, став відчутним ударом по логістиці ворога", — наголосили в СБУ.

Там також зауважили, що такі системні операції порушують постачання, ускладнюють доставлення нафтопродуктів до портів і змушують ворога змінювати маршрути перевезень. Це послаблює як військові можливості росії, так і її здатність підтримувати економіку для ведення війни.

Нагадаємо, що Тихорєцький нафтовий вузол — один із найбільших пунктів перевалки нафти на півдні росії. Він розташований у Краснодарському краї та належить компанії ТОВ "Тихорєцьк-Нафта", яка входить до структури "Транснафти". Об’єкт складається з великої нафтобази та перевалочного термінала.