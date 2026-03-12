Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Безпілотники СБУ вдарили по одному з найбільших нафтових хабів на півдні росії

12 березня 2026, 14:05
Безпілотники СБУ вдарили по одному з найбільших нафтових хабів на півдні росії
Фото: indelauav.com
Тихорєцький нафтовий вузол — один із найбільших пунктів перевалки нафти на півдні росії.

Безпілотники "Альфи" зі Служби безпеки України атакували нафтоперекачувальну станцію "Тихорєцьк" у Краснодарському краї росії. За словами джерела в СБУ, удар спричинив сильну пожежу на території станції.

Про це інформує Укрінформ. 

"На початку березня СБУ разом із Силами оборони успішно відпрацювала по нафтовій інфраструктурі порту Новоросійськ. Сьогоднішній удар по Тихорєцькому нафтовому хабу, який є єдиним каналом постачання нафтопродуктів до Новоросійська, став відчутним ударом по логістиці ворога", — наголосили в СБУ. 

Там також зауважили, що такі системні операції порушують постачання, ускладнюють доставлення нафтопродуктів до портів і змушують ворога змінювати маршрути перевезень. Це послаблює як військові можливості росії, так і її здатність підтримувати економіку для ведення війни.

Нагадаємо, що Тихорєцький нафтовий вузол — один із найбільших пунктів перевалки нафти на півдні росії. Він розташований у Краснодарському краї та належить компанії ТОВ "Тихорєцьк-Нафта", яка входить до структури "Транснафти". Об’єкт складається з великої нафтобази та перевалочного термінала.

СБУнафтабезпілотникиатака на рф

Останні матеріали

Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Політика
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Переклад iPress – 11 березня 2026, 12:31
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Політика
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2026, 09:55
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється