Литва планує заборонити в'їзд російським військовим, які воювали проти України

Литва готується запровадити заборону на в’їзд до країни для російських військових, які брали участь у війні проти України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Владислав Кондратович, повідомляє LRT.

За словами міністра, наразі формується список російських солдатів, щодо яких можуть застосувати обмеження. Водночас влада ще опрацьовує практичні аспекти реалізації такого рішення.

"Це національна ініціатива. Естонія вже почала її реалізацію, а ми зараз з’ясовуємо, коли, хто і як може її впровадити, оскільки це складна робота", — зазначив Кондратович.

Він наголосив, що перед запуском механізму необхідно переконатися в достовірності даних, щоб уникнути можливих юридичних суперечок. За словами міністра, Естонія вже має відповідний список російських військових і поділилася ним із литовською стороною.

"Ми повинні бути впевнені, що дані є справді автентичними і правильними, і що після цього не виникне юридичних спорів", — додав він.

Кондратович також зазначив, що кількість громадян росії, які брали участь у війні проти України, може сягати сотень тисяч.

У Міграційному департаменті Литви повідомили, що поки не отримували офіційних списків, однак після їх надходження рішення ухвалюватимуть у межах повноважень відомства.