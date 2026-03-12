Британія обговорює з партнерами правові дії проти російського тіньового флоту

Обговорення стосувалося правової бази для військових дій з метою протидії діяльності мережі суден тіньового флоту.

Британія зібрала зустріч експертів з країн-партнерів, що входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF), для обговорення правових аспектів військової протидії тіньовому флоту росії.

Про це повідомили у британському уряді.

Міністр оборони Британії Джон Гілі та генеральний прокурор Річард Гермер зустрілися з юридичними представниками JEF, щоб обговорити дії проти тіньового флоту росії, який фінансує війну в Україні, обходячи санкції.

Зазначимо, що до Об’єднаних експедиційних сил, заснованих Британією, входять Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

Обговорення стосувалося правової бази для військових дій з метою протидії діяльності мережі суден тіньового флоту.

"Стримування, руйнування та погіршення стану російського тіньового флоту є пріоритетом для цього уряду – виморення військової машини путіна голодом та тиск на росію, щоб вона припинила війну в Україні", – додали у британському уряді.