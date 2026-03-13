Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Радбезі ООН провалилася спроба рф і Китаю заблокувати санкції проти Ірану

13 березня 2026, 08:47
Фото: Укрінформ
Майк Волтц підкреслив, що санкції ООН спрямовані на запобігання загрозам, пов’язаним з іранською ядерною та ракетною програмами, а також на протидію підтримці тероризму з боку Тегерана.

Посол США в ООН Майк Волтц заявив, що росія і Китай намагалися заблокувати обговорення роботи санкційного механізму проти Ірану в Раді Безпеки ООН, однак більшість країн виступила проти цієї ініціативи.

Про це повідомляє Reuters.

Під час засідання Ради Безпеки представники росії та Китаю запропонували припинити обговорення діяльності так званого "Комітету 1737", який був створений для контролю за виконанням міжнародних санкцій, запроваджених проти Ірану.

Втім цю ініціативу не підтримали. У результаті 11 держав проголосували за продовження обговорення роботи комітету, ще дві країни утрималися.

За його словами, усі держави-члени ООН повинні запровадити ембарго на постачання зброї Ірану, заборонити передачу і торгівлю ракетними технологіями, а також заморозити відповідні фінансові активи. Волтц додав, що Росія і Китай намагаються захистити Іран та продовжити оборонне співробітництво з ним.

Він також нагадав про останні висновки Міжнародного агентства з атомної енергії. Згідно з ними, Іран залишається єдиною країною без ядерної зброї, яка накопичила уран, збагачений до рівня 60%, і водночас відмовила інспекторам агентства у доступі до цих запасів.

Постійний представник росії при ООН Василь Небензя заявив, що США та їхні союзники нібито «нагнітають істерію» навколо можливого створення Іраном ядерної зброї. За його словами, такі твердження не підтверджувалися звітами МАГАТЕ.

Представник Китаю Фу Цун, своєю чергою, звинуватив США у тому, що саме Вашингтон став "ініціатором" іранської ядерної кризи. Він також заявив, що застосування сили під час переговорного процесу підірвало дипломатичні зусилля.

Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані заявив журналістам, що ядерна програма його країни «завжди була виключно мирною». Він також підкреслив, що Тегеран не визнає спроб запровадження проти нього нових санкцій.

Водночас Велика Британія та Франція підтримали відновлення санкційних обмежень. Представник Франції заявив, що МАГАТЕ більше не може гарантувати мирний характер іранської програми, а обсяг накопиченого урану теоретично дозволяє створити до десяти ядерних боєголовок.

