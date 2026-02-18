Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
The Economist: росія пропонувала США угоду на $12 трлн в обмін на зняття санкцій

18 лютого 2026, 12:43
The Economist: росія пропонувала США угоду на $12 трлн в обмін на зняття санкцій
Фото: з відкритих джерел
Видання наголошує, що реалізація подібної угоди фактично означала б інвестування у відновлення російської економіки та посилення її військового потенціалу.

росія напередодні зустрічі на Алясці минулого року підготувала для президента США масштабний пакет економічних пропозицій на суму близько 12 трильйонів доларів в обмін на послаблення санкцій.

Про це повідомляє The Economist.

За даними видання, обіцянки значного економічного зиску давно є частиною стратегії російського диктатора владіміра путіна. Перед його зустріччю з президентом США Дональдом Трампом у серпні для Ради національної безпеки рф підготували спеціальну записку з поясненням, як презентувати американській стороні так звану "Найбільшу угоду".

Як зазначається, з квітня минулого року керівник російського державного фонду Кирило Дмитрієв щонайменше дев’ять разів зустрічався зі Стівом Віткоффом, спеціальним посланником Трампа. Також особи, близькі до родини експрезидента США, нібито вели переговори щодо придбання часток у російських енергетичних активах.

Серед запропонованих ініціатив — проєкти з видобутку нафти й газу в Арктиці, розробка родовищ рідкісноземельних металів, створення дата-центру на базі атомної енергетики, будівництво тунелю під Беринговою протокою, а також повернення активів Exxon Mobil на суму 5 млрд доларів.

Загальний пакет оцінювався у 12 трильйонів доларів, однак, за оцінками журналістів, реальні економічні вигоди були б значно скромнішими. Навіть за найоптимістичнішими підрахунками, потенційний річний дохід американських компаній не перевищив би 340 млрд доларів — лише частину від заявлених трильйонів.

Видання наголошує, що реалізація подібної угоди фактично означала б інвестування у відновлення російської економіки та посилення її військового потенціалу. На думку авторів матеріалу, для Вашингтона така пропозиція могла б стати радше стратегічною пасткою, ніж джерелом реальної економічної вигоди.

