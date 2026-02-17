Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС може без G7 обмежити роботу російського нафтового флоту – ЗМІ

17 лютого 2026, 20:15
ЄС може без G7 обмежити роботу російського нафтового флоту – ЗМІ
Фото: ООС
Морська заборона є ключовим елементом 20-го пакета санкцій проти росії.

Євросоюз може запровадити повну заборону морських послуг для російських нафтових танкерів навіть без погодження з країнами G7, зокрема і США.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, пише Еuractiv.

За його словами, підтримка G7 бажана, але "не є абсолютною передумовою" для ухвалення рішення. Якщо ширша міжнародна домовленість не буде досягнута, ЄС готовий діяти самостійно.

"Чим більшої злагодженості ми зможемо досягти, зокрема на рівні G7, тим краще. Але ми не будемо ухилятися від вжиття заходів на рівні ЄС, якщо ширша угода не буде досягнута", - заявив він.

Морська заборона є ключовим елементом 20-го пакета санкцій проти росії, який Брюссель прагне погодити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення. Її мета - обмежити можливості кремля транспортувати нафту та скоротити фінансування війни проти України.

Новий пакет також передбачає додаткові обмеження на імпорт і експорт, розширення санкційних списків банків і суден "тіньового флоту".

Ініціатива стикається з опором Мальти та Греції, економіки яких значною мірою залежать від судноплавства. Вони наполягають, щоб заборона запроваджувалася лише разом із країнами G7, зокрема США, побоюючись, що в іншому випадку вигоду отримають судноплавні компанії Китаю та Індії.

Водночас низка держав, серед яких Швеція, підтримує позицію, що ЄС повинен діяти навіть без глобального узгодження, якщо це необхідно для посилення санкційного тиску на росію.

Нагадаємо, Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти рф.

санкціїЄвросоюзG7тіньовий фолот рф

