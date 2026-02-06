Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти рф

06 лютого 2026, 16:37
Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти рф
Фото:shutterstock.com
Фон дер Ляєн анонсувала новий пакет санкцій ЄС, який посилює обмеження для російських енергетики, фінансових установ та промисловості і спрямований на тиск на рф.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 6 лютого, представила вже 20-й пакет санкцій ЄС проти росії через її агресію проти України. 

Про це йдеться у заяві глави ЄК.

За словами фон дер Ляєн, нові обмеження мають на меті посилити тиск на кремль і змусити його до щирих мирних переговорів. Вона нагадала, що минулого року російські війська просувалися в середньому лише на 15–70 метрів на день, захопивши менше 1% території України "ціною колосальних втрат".

Енергетичний сектор та морські перевезення
Пакет передбачає повну заборону на надання морських послуг для російської сирої нафти. Цей захід готується у координації з партнерами по G7 і має остаточно унеможливити обходження цінових обмежень. До санкційних списків додають ще 43 судна, що збільшує загальну кількість підсанкційних танкерів до 640. Суворі обмеження торкнуться також обслуговування СПГ-танкерів і криголамів, ускладнюючи реалізацію нових російських газових проєктів.

Фінансова система та цифрові активи
До санкційного списку додають ще 20 регіональних банків рф. Вводяться заходи проти криптобірж і платформ, які допомагають росії обходити фінансові обмеження, а також проти банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі товарами під ембарго.

Торгівля та промисловість
Санкції передбачають обмеження на постачання товарів від гуми до тракторів і кібербезпекових послуг на суму понад €360 млн, а також заборону на ввезення металів, хімікатів та мінералів на суму понад €570 млн. Вперше застосовується інструмент, який забороняє експорт верстатів із програмним керуванням та радіостанцій до країн із високим ризиком їхнього перепродажу в росію. Крім того, встановлюється квота на імпорт аміаку.

Фон дер Ляєн також підтвердила, що Рада ЄС схвалила надання Україні кредиту у розмірі €90 млрд на 2026–2027 роки для підтримки оборони та економічної стабільності.

ЄвросоюзРосіясанкції

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється