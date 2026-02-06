Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти рф

Фон дер Ляєн анонсувала новий пакет санкцій ЄС, який посилює обмеження для російських енергетики, фінансових установ та промисловості і спрямований на тиск на рф.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 6 лютого, представила вже 20-й пакет санкцій ЄС проти росії через її агресію проти України.

Про це йдеться у заяві глави ЄК.

За словами фон дер Ляєн, нові обмеження мають на меті посилити тиск на кремль і змусити його до щирих мирних переговорів. Вона нагадала, що минулого року російські війська просувалися в середньому лише на 15–70 метрів на день, захопивши менше 1% території України "ціною колосальних втрат".

Енергетичний сектор та морські перевезення

Пакет передбачає повну заборону на надання морських послуг для російської сирої нафти. Цей захід готується у координації з партнерами по G7 і має остаточно унеможливити обходження цінових обмежень. До санкційних списків додають ще 43 судна, що збільшує загальну кількість підсанкційних танкерів до 640. Суворі обмеження торкнуться також обслуговування СПГ-танкерів і криголамів, ускладнюючи реалізацію нових російських газових проєктів.

Фінансова система та цифрові активи

До санкційного списку додають ще 20 регіональних банків рф. Вводяться заходи проти криптобірж і платформ, які допомагають росії обходити фінансові обмеження, а також проти банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі товарами під ембарго.

Торгівля та промисловість

Санкції передбачають обмеження на постачання товарів від гуми до тракторів і кібербезпекових послуг на суму понад €360 млн, а також заборону на ввезення металів, хімікатів та мінералів на суму понад €570 млн. Вперше застосовується інструмент, який забороняє експорт верстатів із програмним керуванням та радіостанцій до країн із високим ризиком їхнього перепродажу в росію. Крім того, встановлюється квота на імпорт аміаку.

Фон дер Ляєн також підтвердила, що Рада ЄС схвалила надання Україні кредиту у розмірі €90 млрд на 2026–2027 роки для підтримки оборони та економічної стабільності.