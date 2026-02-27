Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Нафтопроводом "Дружба" транспортували нафту з росії та України – Reuters

27 лютого 2026, 20:49
Нафтопроводом
Експорт відбувався в країни ЄС.

Нафтопроводом "Дружба", який перестав працювати минулого місяця, експортували як російську, так і українську нафту, повідомили джерела агентства Reuters. Про використання нафтопроводу для експорту української нафти до країн ЄС — Угорщини та Словаччини — раніше не повідомлялося, пишуть журналісти.

Зазначається, що зупинка роботи нафтопровода, яка сталась після російського обстрілу, позбавляє Україну джерела експортних доходів та фінансування, необхідного для стримування дефіциту бюджету. Це може змусити Київ припинити видобуток нафти. 

З 2022 року Україна засекретила всю інформацію про переробку та експорт нафти. Але у 2021 році Київ видобував близько 1,7 мільйона тонн нафти. Він також імпортував значні обсяги, які перероблялися на Кременчуцькому нафтопереробному заводі, а також на кількох менших заводах.

На початку повномасштабного вторгнення росія почала атакувати українські НПЗ, і фактичне знищення останніх нафтопереробних потужностей Києва в середині 2025 року змусило трейдерів збільшити імпорт палива та створило дилему щодо того, що робити з видобутком нафти. Не маючи власних нафтопереробних потужностей, Україна була змушена експортувати нафту, і "Дружба" була єдиним доступним для цього маршрутом.

Джерело журналістів каже, що до січня Україна щомісяця закачувала близько 40 000 метричних тонн нафти в нафтопровід. Також повідомляється, що Київ протягом кількох місяців до російського удару в січні закачував сиру нафту в нафтопровід у Бродах.

нафта НПЗ війна в Україні "Дружба"

