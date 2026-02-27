Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українська компанія вперше показала випробування нової балістичної ракети

27 лютого 2026, 20:12
Українська компанія вперше показала випробування нової балістичної ракети
джерело defence
FP-7 фактично повторює підхід Fire Point із FP-5 "Фламінго".

Українська компанія Fire Point, яка виробляє крилаті ракети "Фламінго", показала кадри перших випробувань нової балістичної ракети FP-7.

Відео опублікував співвласник Fire Point Денис Штілерман.

Ракета має дальність ураження до 200 км і максимальну швидкість 1500 м/с. Її бойове навантаження — 150 кг, кругове відхилення — 14 м, а максимальна тривалість польоту — 250 секунд.

FP-7 призначена для атаки цілей на середніх дистанціях. Ракету запускатимуть з наземних платформ.

Зазначимо, що FP-7, як заявили у Fire Point, мала пройти кодифікацію до кінця 2025 року, або як мінімум, пройти всі необхідні випробування для цього. Який статус розробки зараз - потребує уточнення. 

Також нагадаємо, що FP-7 лише одна з двох балістичних ракет, які розробляє компанія. Її більша версія з назвою FP-9 вже має летіти на 855 км та нести бойову частину у 800 кг. Її кодифікація анонсувалась на літо 2026 року.

війна

