Німеччина закликала утриматися від поїздок до Ізраїлю

Німеччина оновила рекомендації щодо мандрівок до Ізраїлю, де тепер радять ближчим часом утриматись від поїздок.

Про це повідомляє Spigel.

В оновленій версії рекомендацій щодо подорожей до Ізраїлю МЗС Німеччини "наполегливо не радить" мандрівки до Ізраїлю та східної частини Єрусалиму.

Раніше така рекомендація стосувалась лише районів на півночі Ізраїлю та довкола сектору Гази.

У рекомендації також наголошують, що ситуація у регіоні дедалі більш напружена і безпекова ситуація може погіршитись дуже швидко.

Нагадаємо, Держдепартамент США оголосив про початок евакуації другорядних співробітників посольства в Ізраїлі та членів їхніх родин через безпекові ризики.

