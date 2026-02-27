Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина закликала утриматися від поїздок до Ізраїлю

27 лютого 2026, 21:22
Фото: з вільного доступу
Раніше така рекомендація стосувалась лише районів на півночі Ізраїлю та довкола сектору Гази.

Німеччина оновила рекомендації щодо мандрівок до Ізраїлю, де тепер радять ближчим часом утриматись від поїздок. 

Про це повідомляє Spigel.

В оновленій версії рекомендацій щодо подорожей до Ізраїлю МЗС Німеччини "наполегливо не радить" мандрівки до Ізраїлю та східної частини Єрусалиму.

У рекомендації також наголошують, що ситуація у регіоні дедалі більш напружена і безпекова ситуація може погіршитись дуже швидко. 

Нагадаємо, Держдепартамент США оголосив про початок евакуації другорядних співробітників посольства в Ізраїлі та членів їхніх родин через безпекові ризики.

26 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів щодо ядерної програми Ірану, який завершився без укладення угоди. Представники США висунули Тегерану вимоги щодо знищення трьох основних ядерних об’єктів та передачі залишків збагаченого урану до США, а також наполягли на безстрокових гарантіях щодо припинення розробки ядерної зброї. Іран відкинув ці пропозиції, відмовившись передавати запаси урану за кордон, припиняти збагачення або демонтувати об’єкти.

