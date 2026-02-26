Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ізраїлю

26 лютого 2026, 18:55
Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ізраїлю
фото: Офіс президента
Обговорили кроки для закінчення війни та гарантії безпеки.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.
 
Про це пише Офіс президента.
 
Глава держави подякував Ізраїлю за солідарність з українцями та підтримку резолюції на Генасамблеї ООН до четвертих роковин із початку повномасштабної російської агресії.
 
Президенти обговорили кроки для закінчення війни, яку розв'язала росія, та важливість надійних гарантій безпеки для України.
 
Президент Ізраїлю відзначив запровадження санкцій проти іранського режиму. Позиція України завжди чітка: жоден терорист у світі не повинен залишатися безкарним, і тільки так можна повернути безпеку й стабільність.
 
"Ми уважно стежимо за подіями навколо Ірану й за діями режиму, який підтримує російську війну та забезпечував росію дронами "Шахед" для терору проти українців", – наголосив Володимир Зеленський.
Ізраїльвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Політика
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 08:52
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється